РФ заморозила ударные силы против Украины

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, что Россия заморозила создание ударных групп, которые, по его мнению, готовились для Украины. В частности, он отметил прекращение формирования двух военных баз в Белгородской области с 2017 года.

«Накапливания техники и вооружения на них нет. 20-я полевая армия, которая должна дислоцироваться на основе этих баз, сформирована только на уровне оперативного штаба. Есть несколько сотен офицеров штаба армии, в их распоряжении всего одна танковая бригада численностью до 4 тысяч человек», – сообщил он.

По словам эксперта, работы по формированию баз были практически заморожены в 2017 году, когда началось формирование Росгвардии.

В то же время Жданов подчеркнул: если базы будут созданы, Украине придется учитывать этот факт при планировании оборонительных операций и повышать обороноспособность страны.