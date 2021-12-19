РФ заморозила ударные силы против Украины

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, что Россия заморозила создание ударных групп, которые, по его мнению, готовились для Украины. В частности, он отметил прекращение формирования двух военных баз в Белгородской области с 2017 года.
По словам эксперта, работы по формированию баз были практически заморожены в 2017 году, когда началось формирование Росгвардии.
В то же время Жданов подчеркнул: если базы будут созданы, Украине придется учитывать этот факт при планировании оборонительных операций и повышать обороноспособность страны.
Эксперт также обратил внимание на то, что группировка войск РФ, расположенная у границ Украины по периметру порядка 3,5 тысячи километров со стороны Беларуси, Приднестровья и Крыма, насчитывает около 85 тысяч военнослужащих и не увеличивалась с 2015 года.
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