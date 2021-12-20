РФ: принят закон о призывах к отчуждению территорий

Москва, 21 июля 2020 года. Государственная дума Российской Федерации, в целях сохранения территориальной целостности государства, приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за призыв к отделению территорий России.
Государственная дума России 21 июля приняла во втором чтении законопроект, который приравнивает отчуждение территорий России к экстремистской деятельности. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Отмечается, что 22 июля законопроект будет рассмотрен в третьем окончательном чтении.
Государственная дума России 21 июля приняла во втором чтении законопроект, который приравнивает отчуждение территорий России к экстремистской деятельности. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Отмечается, что 22 июля законопроект будет рассмотрен в третьем окончательном чтении.
Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что после вступления в силу закона, ответственность будет наступать и для тех, кто находится за границей. В частности, он указал на украинских политиков, которые делают заявления по аннексии Крыма и его деоккупации.
Срок лишения свободы за нарушение территориальной целостности может составить от 6 до 10 лет. Административные штрафы за призывы к такому нарушению определены в размере до 300 тысяч рублей. Уголовная ответственность за публичные призывы будет наступать только в случае повторного правонарушения в течение одного года.
В июле 2014 года, через несколько месяцев после аннексии Россией украинского Крыма, в российское уголовное законодательство были внесены изменения, ужесточающие ответственность за публичные призывы к сепаратизму. В частности, за призывы к сепаратизму с использованием средств массовой информации, в том числе интернета, было установлено наказание до пяти лет лишения свободы.
Впоследствии эта статья послужила поводом для преследования целого ряда крымских журналистов и активистов, которые не признают российский статус полуострова.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова раскритиковала этот законопроект. Она отметила, что, согласно этому документу, «в зону риска, каждый, кто скажет, что Крым – это Украина».
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