РФ: принят закон о призывах к отчуждению территорий

22:44 21 Июль Киев, Украина





Государственная дума России 21 июля приняла во втором чтении законопроект, который приравнивает отчуждение территорий России к экстремистской деятельности. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.



Отмечается, что 22 июля законопроект будет рассмотрен в третьем окончательном чтении. Москва, 21 июля 2020 года. Государственная дума Российской Федерации, в целях сохранения территориальной целостности государства, приняла закон , предусматривающий уголовную ответственность за призыв к отделению территорий России Государственная дума России 21 июля приняла во втором чтении законопроект, который приравнивает отчуждение территорий России к экстремистской деятельности. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.Отмечается, что 22 июля законопроект будет рассмотрен в третьем окончательном чтении.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что после вступления в силу закона, ответственность будет наступать и для тех, кто находится за границей. В частности, он указал на украинских политиков, которые делают заявления по аннексии Крыма и его деоккупации.

Срок лишения свободы за нарушение территориальной целостности может составить от 6 до 10 лет. Административные штрафы за призывы к такому нарушению определены в размере до 300 тысяч рублей. Уголовная ответственность за публичные призывы будет наступать только в случае повторного правонарушения в течение одного года.

В июле 2014 года, через несколько месяцев после аннексии Россией украинского Крыма, в российское уголовное законодательство были внесены изменения, ужесточающие ответственность за публичные призывы к сепаратизму. В частности, за призывы к сепаратизму с использованием средств массовой информации, в том числе интернета, было установлено наказание до пяти лет лишения свободы.