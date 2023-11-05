РФ пользуется конфликтом между Израилем и ХАМАС для распространения дезинформации о войне c Украиной

Россия обманывает всех и всегда. Особенно пропагандисты РФ любят поляризовать, отредактировать, исправить драматичные факты в свою пользу. Так война между Израилем и Палестиной используется Россией, чтобы очередной раз обвинить Украину в том, чего она не совершала.
8 октября известный пропагандист Андрей Руденко опубликовал видео, на котором видно израильский танк «Меркава», который боевики ХАМАС якобы уничтожили с помощью противотанковой управляемой ракеты. По его словам, система, которая использовалась для запуска ракеты, изначально была предоставлена украинским военным Западом, но позже была продана ХАМАСу. И видео, и заявления Руденко оказались ложью. Поврежденная машина на самом деле представляла собой российский танк Т-90М «Прорыв». В начале этого года ВСУ уничтожили танк возле села Макеевка Луганской области. И естественно, что пропагандист не предоставил никаких доказательств в пользу своей теории, согласно которой Украина продала боевикам оружие.
Пропагандисты часто используют некоторые экстренные новости, которые привлекли внимание общественности и подгоняют их под свои нарративы, надеясь найти отклик у всех, кто их услышит.
В данном конкретном случае россияне попытались воспользоваться тем, что внимание мира приковано к войне в Израиле. Целью поста Руденко было создать представление о том, что Украина представляет угрозу для цивилизованных стран, поскольку “продает оружие террористам”. Вывод – “Запад должен прекратить помогать Киеву”.
Этот нарратив начал доминировать в российском информационном поле после начала боевых действий в секторе Газа. Соловьев даже показал скриншот статьи с телеграмм-канала который невозможно найти “обычному смертному”. В статье упоминается, что израильские солдаты захватили в плен террористов ХАМАС, которые использовали оружие из Украины. Другие пропагандисты также стали публиковать бездоказательные материалы на эту тему.
Пропагандисты также использовала конфликт между Израилем и ХАМАС, чтобы попытаться разжечь напряженность между Западом, Израилем и Украиной.
Они утверждают, что США, якобы, отвернулись от Киева и снова начали помогать Израилю, а американцы отказались от поддержки украинцев распространяют между собой сатирические мемы на эту тему. Однако большинство этих мемов были созданы относительно давно.
8 октября известный пропагандист Андрей Руденко опубликовал видео, на котором видно израильский танк «Меркава», который боевики ХАМАС якобы уничтожили с помощью противотанковой управляемой ракеты. По его словам, система, которая использовалась для запуска ракеты, изначально была предоставлена украинским военным Западом, но позже была продана ХАМАСу. И видео, и заявления Руденко оказались ложью. Поврежденная машина на самом деле представляла собой российский танк Т-90М «Прорыв». В начале этого года ВСУ уничтожили танк возле села Макеевка Луганской области. И естественно, что пропагандист не предоставил никаких доказательств в пользу своей теории, согласно которой Украина продала боевикам оружие.
Пропагандисты часто используют некоторые экстренные новости, которые привлекли внимание общественности и подгоняют их под свои нарративы, надеясь найти отклик у всех, кто их услышит.
В данном конкретном случае россияне попытались воспользоваться тем, что внимание мира приковано к войне в Израиле. Целью поста Руденко было создать представление о том, что Украина представляет угрозу для цивилизованных стран, поскольку “продает оружие террористам”. Вывод – “Запад должен прекратить помогать Киеву”.
Этот нарратив начал доминировать в российском информационном поле после начала боевых действий в секторе Газа. Соловьев даже показал скриншот статьи с телеграмм-канала который невозможно найти “обычному смертному”. В статье упоминается, что израильские солдаты захватили в плен террористов ХАМАС, которые использовали оружие из Украины. Другие пропагандисты также стали публиковать бездоказательные материалы на эту тему.
Пропагандисты также использовала конфликт между Израилем и ХАМАС, чтобы попытаться разжечь напряженность между Западом, Израилем и Украиной.
Они утверждают, что США, якобы, отвернулись от Киева и снова начали помогать Израилю, а американцы отказались от поддержки украинцев распространяют между собой сатирические мемы на эту тему. Однако большинство этих мемов были созданы относительно давно.
Например, один из них был создан бразильским художником-мультипликатором Карлосом Латуффом в 2022 году и часто использовался иранскими, пропалестинскими СМИ и аккаунтами в социальных сетях.
Другой телеграм-канал, вероятно, связанный с ВС РФ, попытался обвинить Украину в соучастии в будущих террористических атаках на Израиль. Авторы писали: “Когда некоторые гражданские авиалайнеры возле аэропорта Бен-Гурион будут сбиты «Стингером» или другим ПЗРК европейского типа, тогда мы немного повеселимся. Интересно, возникнут ли тогда у «цивилизованного европейского сообщества» вопросы к Украине или нет”.
Еще одним сравнением войны в Украине и палестино-израильским конфликтом является попытки пропагандистов подчеркнуть отсутствие “достаточных фото- видеодоказательств”. Согласно этому нарративу – “за все время войны в Украине было опубликовано меньше фото- видеоматериалов, чем за несколько дней войны между Израилем и ХАМАС”.
Эта версия чаще всего встречается на англоязычных аккаунтах в социальных сетях, в частности в «X». Эти сообщения часто были практически идентичными, что вполне сходится с теорией об использовании ботов для распространения постов в соцсетях.
Пожалуй, наилучшим опровержением данного нарратива является публикация поста одного из пользователей «Х», где он на “скорую руку” сумел найти более 23 тыс. видеороликов войны в Украине.
Подобный нарратив используется каждый раз, когда западные партнеры заявляют о новых поставках в Украину различных систем вооружения. Российские каналы почти сразу же публикуют “доказательства” уничтожения нового оружия задолго до того, как оно будет физически доставлено в Украину. Для этого часто используются старые фотографии из Ирака, Сирии или Афганистана.
Россия, скорее всего, продолжит использовать драматичные “горячие” новости для распространения дезинформации и отвлечения внимания от войны в Украине. Быстрая динамика современного информационного пространства и отсутствие адекватной проверки фактов означает, что все больше людей становятся восприимчивыми к дезинформации противника. Выявление и признание основных стратегий и нарративов пропаганды является важнейшим шагом в ограничении эффективности таких усилий.
Другой телеграм-канал, вероятно, связанный с ВС РФ, попытался обвинить Украину в соучастии в будущих террористических атаках на Израиль. Авторы писали: “Когда некоторые гражданские авиалайнеры возле аэропорта Бен-Гурион будут сбиты «Стингером» или другим ПЗРК европейского типа, тогда мы немного повеселимся. Интересно, возникнут ли тогда у «цивилизованного европейского сообщества» вопросы к Украине или нет”.
Еще одним сравнением войны в Украине и палестино-израильским конфликтом является попытки пропагандистов подчеркнуть отсутствие “достаточных фото- видеодоказательств”. Согласно этому нарративу – “за все время войны в Украине было опубликовано меньше фото- видеоматериалов, чем за несколько дней войны между Израилем и ХАМАС”.
Эта версия чаще всего встречается на англоязычных аккаунтах в социальных сетях, в частности в «X». Эти сообщения часто были практически идентичными, что вполне сходится с теорией об использовании ботов для распространения постов в соцсетях.
Пожалуй, наилучшим опровержением данного нарратива является публикация поста одного из пользователей «Х», где он на “скорую руку” сумел найти более 23 тыс. видеороликов войны в Украине.
Подобный нарратив используется каждый раз, когда западные партнеры заявляют о новых поставках в Украину различных систем вооружения. Российские каналы почти сразу же публикуют “доказательства” уничтожения нового оружия задолго до того, как оно будет физически доставлено в Украину. Для этого часто используются старые фотографии из Ирака, Сирии или Афганистана.
Россия, скорее всего, продолжит использовать драматичные “горячие” новости для распространения дезинформации и отвлечения внимания от войны в Украине. Быстрая динамика современного информационного пространства и отсутствие адекватной проверки фактов означает, что все больше людей становятся восприимчивыми к дезинформации противника. Выявление и признание основных стратегий и нарративов пропаганды является важнейшим шагом в ограничении эффективности таких усилий.
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