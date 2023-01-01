Результаты вторжения говорят о нереализованном превосходстве РФ

08:06 31 декабря Киев, Украина

Вот уже более трехсот дней продолжается полномасштабная война, причиной которой стало желание Путина стать “собирателем русских земель”. По всем показателям Россия превосходила Украину в военном и экономическом плане, что стало причиной неутешительных прогнозов в начале вторжения. «Однако Киев не только выстоял, но и перехватил инициативу, нивелировав превосходство агрессора на земле, на воде и в воздухе», - сообщают аналитики.

Пропагандисты Кремля бросались шапкозакидательскими высказываниями, что российская армия захватит Украину в течение 3-х дней. Недавно опубликованный приказ Минобороны РФ, который удалось получить в свое распоряжение «The Washington Post», фактически подтверждает царившие на тот момент настроения в Кремле, так как согласно распоряжению, российская армия должна была захватить Киев в течение первых 24-х часов с момента пересечения государственной границы. Западные партнеры также не сомневались в быстрой победе России и давали Украине до 4-х дней. Однако ВСУ сумели остановить оккупантов, заставили их отступить, а теперь отвоевывают украинскую территорию обратно.

Причиной пессимистических прогнозов служила вполне реальная причина – российская техника должна была превосходить качеством и точно превосходила количеством украинскую. В первые недели противостояния, ВСУ использовали более старую технику, а также легкое противотанковое оружие и беспилотники. Но благодаря бесконечно сильной мотивации, поддержке западных стран, профессионализму, грамотно выбранной тактике в стиле “бей-беги” украинским защитникам удалось оттеснить российскую армию. После того как Запад начал передавать все новые и новые единицы вооружения, Украина смогла качественно превзойти противника и, несмотря на количественный перевес в технике, оккупанты все же уступили превосходство на земле.

Сложнее дела обстоят с воздухом. Агрессор даже не воспринимал украинские ВВС в качестве силы, способной дать отпор. Многочисленные ракетные удары, наносимые по военным аэродромам, подразумевали уничтожение украинской авиации в первые часы после начала вторжения. Несмотря на многочисленные потери, ВВС Украины сумели сохранить в боевом состоянии достаточное количество техники, чтобы дать отпор российским истребителям. Более того, самолеты противника до сих пор превосходят в количестве, однако не залетают вглубь Украины, а совершают атаки лишь в пределах линии фронта. И даже придерживаясь такой тактики, в сводках ВСУ регулярно отмечается поражение вертолетов и самолетов противника. А передача Западом современных комплексов ПВО, дает уверенность, что в скором времени небо над Украиной будет максимально защищено и процент перехвата ракет достигнет 95%.

Если для сражений в воздухе украинские защитники могли противопоставить агрессору устарелые, относительно, немногочисленные самолеты, то на море Россия доминировала. Украинский флагман «Гетьман Сагайдачный» был потоплен после начала вторжения, во избежание захвата судна врагом. Оккупанты не имели сопротивления на море и, как предполагалось, могли осуществлять ракетные обстрелы и высадку десанта. Но и здесь враг потерпел частичное поражение. После того как в апреле был поражен флагман Черноморского флота РФ «Москва», а в марте БДК (большой десантный корабль) «Саратов», агрессор стал держать свои корабли в крымских бухтах, выводя их оттуда лишь для совершения ракетных залпов. Постепенное освобождение оккупированных территорий уже не могут позволить Черноморскому флоту чувствовать себя в безопасности даже в крымских бухтах, которые они, пока еще, контролируют. Атаки с помощью морских беспилотников в Севастополе окончательно лишили оккупантов господства в Черном море.

Путинисты сделали ставку на количество собственных войск, наивно полагая, что этого будет достаточно для поражения Украины. Мотивация украинских защитников позволила выдержать массированный удар и лишить превосходства агрессора во всех трех измерениях. К сожалению, количество до сих пор не в пользу Вооруженных сил Украины, но с помощью западной помощи, а также захваченной техники оккупантов, этот показатель вскоре может достигнуть паритета, а, возможно и превзойти по некоторым показателям.