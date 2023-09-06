Результаты войны в Грузии укрепляют решимость Украины продолжать сражение

18:06 18 августа Киев, Украина

Полномасштабное вторжение России в Украину длится уже полтора года. Война, начавшаяся в 2014 году, ставшая самой кровопролитной войной в Европе со времен Второй мировой войны, косвенно, но очень тесно связана с войной 15-летней давности между Россией и Грузией. История 5-дневной войны может дать представление о цене будущей победы Украины и о ее последствиях.



В первую неделю августа 2008 года грузинские села в Южной Осетии, сепаратистском анклаве, контролируемом Россией с 1992 года, подверглись сильному артиллерийскому обстрелу. 14 августа российские танки вышли к окраинам Тбилиси, а через неделю отступили в Цхинвали. О прекращении огня договорились президент Франции Николя Саркози, который быстро прилетел в Москву, чтобы Медведева, на тот момент президента РФ, отказаться от вторжения, а госсекретарь США Кондолиза Райс убедила президента Грузии Михаила Саакашвили подписать соглашение, что побудило Кремль признать Абхазию и Южную Осетию “независимыми государствами”. Размышления об этой войне, как в пропагандистских издательствах РФ, так и в независимых источниках сходятся в одном, что быстрая победа России и готовность Запада принять ее побудили Путина полагаться на военную мощь как универсальный инструмент политики - и, таким образом, укрепили фундамент к будущей войне с Украиной.



Сразу после войны в Грузии агрессор начал кардинальные военные реформы, направленные на превращение армии в боеспособную силу, способную вести динамичные многоплановые операции в современных войнах. Быстрая переброска сил специального назначения и воздушно-десантных подразделений в Крым в феврале 2014 года была воспринята как положительное доказательство успеха этой модернизации. Однако вторжение России в Украину обнажило разрыв между политическими амбициями Кремля и реальными возможностями его военной машины, предназначенной для быстрых наступательных маневров, но неспособной вести затяжные бои. Поход на Киев в феврале 2022 года обернулся ужасной военной катастрофой, и Черноморский флот, совершивший почти безупречную высадку в Поти в августе 2008 года, в настоящее время пытается защитить себя от ударов украинских морских беспилотников.



Полагаясь на историю 5-дневной войны в Грузии, Россия даже не рассматривала сценарий затяжной войны. Поэтому, резервы, как таковые, отсутствовали. Все путинисты, как известно, ожидали блицкрига. Отбросив противника и начав контрнаступательные операции, Украина вынудила Кремль объявить мобилизацию. Однако и она не дала того результата, на который рассчитывал агрессор. Чтобы попытаться перехватить инициативу, России необходима постоянная мобилизация, в ходе которой ежедневно на фронт отправлялись бы десятки тысяч боевиков. Несмотря на то, что это по многим причинам невозможно, в Кремле даже о таком приказе речи не идет, так как на фоне пропагандистских ура-патриотических речей, объявление всеобщей мобилизации может сильно ударить по предвыборному рейтингу Путина. Сразу после войны в Грузии агрессор начал кардинальные военные реформы, направленные на превращение армии в боеспособную силу, способную вести динамичные многоплановые операции в современных войнах. Быстрая переброска сил специального назначения и воздушно-десантных подразделений в Крым в феврале 2014 года была воспринята как положительное доказательство успеха этой модернизации. Однако вторжение России в Украину обнажило разрыв между политическими амбициями Кремля и реальными возможностями его военной машины, предназначенной для быстрых наступательных маневров, но неспособной вести затяжные бои. Поход на Киев в феврале 2022 года обернулся ужасной военной катастрофой, и Черноморский флот, совершивший почти безупречную высадку в Поти в августе 2008 года, в настоящее время пытается защитить себя от ударов украинских морских беспилотников.Полагаясь на историю 5-дневной войны в Грузии, Россия даже не рассматривала сценарий затяжной войны. Поэтому, резервы, как таковые, отсутствовали. Все путинисты, как известно, ожидали блицкрига. Отбросив противника и начав контрнаступательные операции, Украина вынудила Кремль объявить мобилизацию. Однако и она не дала того результата, на который рассчитывал агрессор. Чтобы попытаться перехватить инициативу, России необходима постоянная мобилизация, в ходе которой ежедневно на фронт отправлялись бы десятки тысяч боевиков. Несмотря на то, что это по многим причинам невозможно, в Кремле даже о таком приказе речи не идет, так как на фоне пропагандистских ура-патриотических речей, объявление всеобщей мобилизации может сильно ударить по предвыборному рейтингу Путина.



При этом, многие группы российской элиты обезумели от противостояния с Западом и раздражены персональными санкциями. Тем не менее, Кремль твердо настроен на эскалацию этого гибридной войны с НАТО, выискивая все признаки разлада и разобщенности, столь очевидных в августе 2008 года. Президентские выборы в США в 2024 году - главный фокус надежд на подрыв единства Запада. Однако непосредственные расчеты сосредоточены на Турции, поскольку Эрдоган стремится принять у себя Путина и убедить его вернуться к внезапно отмененной зерновой сделке. В августе 2008 года Эрдоган также занял осторожную позицию, стремясь в первую очередь, обеспечить безопасность нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и чтобы Батуми был закрыт для российского вторжения. Главной целью Эрдогана на Кавказе было укрепление союза с Азербайджаном, а доминирование России в регионе было подорвано осенью 2020 года, когда Армения потерпела поражение во Второй карабахской войне.



Грузия, с тех пор, стремится максимально снизить риски повторного вторжения России, которая сохраняет свои силы в Абхазии и Южной Осетии. Это избегание риска приводит не только к воздержанию от осуждения агрессии России против Украины, но и к сотрудничеству с Кремлем, путем увеличения товарооборота и помощи в обходе санкций. Российский круизный лайнер столкнулся с протестами в Батуми, но в то же время десятки тысяч россиян находят укрытие в Тбилиси, спасаясь от мобилизации. Любые связи с Россией неизбежно влекут за собой рост коррупции, что искажает демократические институты Грузии и ставит под угрозу ее официальный курс на трансатлантическую интеграцию. Вместо этого продвигается сближение с Китаем, и недавний недельный визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили завершился встречей с председателем Си Цзиньпином и подписанием договора о стратегическом партнерстве. При этом, многие группы российской элиты обезумели от противостояния с Западом и раздражены персональными санкциями. Тем не менее, Кремль твердо настроен на эскалацию этого гибридной войны с НАТО, выискивая все признаки разлада и разобщенности, столь очевидных в августе 2008 года. Президентские выборы в США в 2024 году - главный фокус надежд на подрыв единства Запада. Однако непосредственные расчеты сосредоточены на Турции, поскольку Эрдоган стремится принять у себя Путина и убедить его вернуться к внезапно отмененной зерновой сделке. В августе 2008 года Эрдоган также занял осторожную позицию, стремясь в первую очередь, обеспечить безопасность нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и чтобы Батуми был закрыт для российского вторжения. Главной целью Эрдогана на Кавказе было укрепление союза с Азербайджаном, а доминирование России в регионе было подорвано осенью 2020 года, когда Армения потерпела поражение во Второй карабахской войне.Грузия, с тех пор, стремится максимально снизить риски повторного вторжения России, которая сохраняет свои силы в Абхазии и Южной Осетии. Это избегание риска приводит не только к воздержанию от осуждения агрессии России против Украины, но и к сотрудничеству с Кремлем, путем увеличения товарооборота и помощи в обходе санкций. Российский круизный лайнер столкнулся с протестами в Батуми, но в то же время десятки тысяч россиян находят укрытие в Тбилиси, спасаясь от мобилизации. Любые связи с Россией неизбежно влекут за собой рост коррупции, что искажает демократические институты Грузии и ставит под угрозу ее официальный курс на трансатлантическую интеграцию. Вместо этого продвигается сближение с Китаем, и недавний недельный визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили завершился встречей с председателем Си Цзиньпином и подписанием договора о стратегическом партнерстве.