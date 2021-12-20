Результаты партнерства с Россией

В ходе наблюдений оказывается, что любое партнерство с Россией оказывается разводом, а любая сделка – очевидным мошенничество. Словно наперсточник из 90-ых, играет она с другими странами в игру, в которой всегда один победитель.

Таким образом, из-за своей жадности и желания захватить весь мир, Кремль был готов напасть на и без того изможденные армии своих же союзников.

Как все знают, холодная война длилась более сорока лет. За это время произошло множество сделок между Москвой и западом. Западный союз, всеми силами пытался урегулировать конфликт с Россией, но она, в свою очередь, редко придерживалась договоренностей, открыто или тайно нарушая их.

Так, при обнаружении очередного пропавшего архива или же важного исторического достояния целой страны, союзники пытались договориться с Кремлем о честном но иногда не равнозначном обмене в пользу России. Москва как всегда показывала свое истинное лицо в привычном для всех свете. За обмен на святую реликвию, кремлевские агенты требовали целые тома наработок в области ядерной энергетики, вооружения и новых исследования. К тому же предметы искусства продавались за огромные суммы, а не отдавались по бартеру. После того, как часть суммы передавалась красным, а архивы уже разбирались в казематах КГБ, Кремль отказывался выполнять свою часть сделки, пользуясь тем, что запад никогда не нажмет на красную кнопку первым, а так же угрожая уничтожением реликвии.

Так происходит и на сегодняшний день. Единственным отличием является то, что государство остается белым и пушистым. Всю грязную работу делают олигархи под прикрытием внешней разведки ГРУ РФ. В новостях даже показывают, как борются с Абрамовичем и Лушковым, как закрывают активы Дерипаска, тем самым давая хлеба и зрелищ и зомбируя своих граждан на справедливое правительство.

Все сделки с современной Россией обращают предполагаемую выгоду в фактический ущерб. Так же и цепные псы Кремля – олигархи, заведомо придерживаются плана, подготовленного их хозяевами, по “взаимовыгодному” обмену исторически важными архивами или предметами искусства. И, конечно же, никакого обмена не происходит. Все, что необходимо России она ворует, а со своей стороны показывает фигу.

Как же при таких обстоятельствах можно придерживаться каких-либо договоренностей с Путиным и его окружением? Как с таким отношением можно верить Кремлю? Никак. Именно по этому союзники оберегают границы настраивая базы НАТО вокруг страны агрессора, агрессора для всего мира. Не понятно, что можно ожидать от сумасшедшего человека, стоящего у руля огромной страны.