Режим в России переходит от авторитарного к диктатуре, мнение кремлевских диссидентов

22:42 27 Декабрь Киев, Украина

«Постепенная стагнация экономики в России привела к значительному сокращению доходов населения и росту цен на продовольствие. Это сказалась на поддержке Путина в стране. Поэтому глава Российского государства начал ужесточать методы своего правления. Режим в России все больше начал приобретать оттенки диктатуры с репрессиями и запугиванием».

В Вильнюсе, 2-3 декабря проходил Форум свободной России, на котором собрались люди, эмигрировавшие из своего государства в ходе политических гонений. По мнению Сергея Гуриева, Евгения Чичваркина и Сергея Алексашенко, кремлевских диссидентов, Путин начал переход от авторитарного режима к откровенной диктатуре. Это стало следствием сокращения доходов граждан РФ.

В начале 2020 года мир захлестнула пандемия коронавируса. Глобальный кризис из-за болезни привел к многомиллиардным убыткам по всему земному шару. Однако, в сравнении с европейскими государствами, Россия не была затронута пандемией настолько сильно, как страны ЕС. Это связано с тем, что в РФ неразвиты сферы, которые затронул кризис: кафе, рестораны, развлекательные центры, шоу, представления, туризм. Имеется в виду, что процент ВВП от этого сектора ничтожно мал в России, чего нельзя сказать о развитых странах. Также Кремль не стал тратить деньги на выделение помощи гражданам, которые сидели без работы несколько недель, когда в стране вводился локдаун. Наоборот, Путин решил поддержать промышленников. Это привело к тому, что и без того слабый малый бизнес-России начал попросту умирать. Многие предприниматели были вынуждены закрывать свои заведения.

Так действует вся экономика Российской Федерации – большой бизнес превыше всего, так как именно сырьевые комбинаты, углеродная промышленность работают на благо банковских счетов Путина и его окружения. В связи с практически полным отсутствием поддержки населения страны, народ начал выражать недовольство и рейтинг Путина, согласно Левада центра, опустился до того минимума, который был у президента РФ до аннексии Крыма.

Глава Кремля больше не имеет того политического ресурса, который был раньше. Однако он не хочет терять власть.

«В то же время, режим диктатуры подразумевает принуждение общества к определенной единой идеологии, тогда как у Путина ее нет. Единственное к чему стремится президент РФ — это к деньгам. В связи с этим, его методы, взяты из диктатуры, однако по факту, правление Путина превратилось в рабовладельческого, когда целый народ работает на обеспечение аппетитов своей власти и получает за это “плетью по спине”.