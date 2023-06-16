Режим лукашенко несет не меньшую опасность миру, чем путинизм, считают эксперты

Лукашенко до сих пор не прищзнали в цивилизованном мире официальным главой Беларуси и ее представителем в мире.
«Конечно, его признают в РФ, а также в других приближенных к РФ странах. Однако на Западе его не считают законным президентом РБ. Будучи в роли узурпатора власти, он, между тем, используется Путиным как один из сподвижников террористического режима Кремля, в попытках повлиять на страны Балтии», - пишут политологи.
Еще в декабре 2021 Лукашенко объявил, что неядерный статус Беларуси будет исключен из конституции, конкретно сославшись на статью 18 Конституции РБ. Предлагалось убрать следующую фразу: “Республика Беларусь стремится сделать свою территорию безъядерной зоной и государством нейтральным”. Вместо этого Минск предложил заменить это заявлением: “Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории против других государств”. К февралю 2022 года эти изменения уже были внесены, что вызвало большой резонанс как у соседей Беларуси, так и в международном сообществе.
На протяжении 2022 года неоднократно поднималась тема размещения российского ядерного оружия на территории РБ, решающим моментом стала встреча в рамках декабрьского российско-белорусского саммита, на которой в повестке дня стоял вопрос о размещении тактического ядерного оружия. Два диктатора – Лукашенко и Путин - официально заявили, что РФ поможет РБ подготовить экипажи самолетов, способных применять для боевых действий “авиационно-десантные боеприпасы со специальными боеголовками”. Со своей стороны белорусский диктатор неоднократно заявлял, что размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси будет возможно, если Запад передислоцирует такое оружие в Польшу, Литву или другие близлежащие страны.
В начале апреля 2023 года стало известно, что, помимо тактических бомбардировщиков Су-24, для применения ядерного оружия переоборудованы десять белорусских истребителей Су-25. 14 апреля белорусские военные сообщили, что летный и инженерно-технический составы ВВС и ПВО РБ прошли дополнительную подготовку в рамках поддерживаемой Россией программы повышения боеспособности и боевого применения белорусских военных на Су-25. В отчете отдельно указывалось, что пилоты прошли обучение использованию “специальных авиационных боеприпасов”, проще говоря - ядерного оружия. На данный момент остается неясным, получил ли Минск ядерные боеголовки для своих оперативно-тактических ракетных комплексов, но факт обучения белорусских военных использованию оружия массового поражения подтвержден. Например, в конце апреля 2023 года расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» Вооруженных сил Беларуси прошли обучение в России на полигоне Южного военного округа.
Между тем, 14 апреля министр обороны РБ Виктор Хренин сделал несколько заявлений, связанных с применением ядерного оружия и отношениями с Западом. По его словам, после получения Минском ядерного оружия, Беларусь должна будет получить право от Путина использовать его по своему усмотрению, без предварительного одобрения Кремля.
Со слов Путина, место хранения ядерного оружия будет оборудовано на территории РБ до 1 июля. Тем не менее, еще неизвестно, действительно ли Кремль передаст часть своего тактическое ядерное оружие Лукашенко. Однако это, несомненно, очередной виток угроз ядерного характера от агрессора, направленный на усиление противодействия оказания западной помощи Украине.
«Конечно, его признают в РФ, а также в других приближенных к РФ странах. Однако на Западе его не считают законным президентом РБ. Будучи в роли узурпатора власти, он, между тем, используется Путиным как один из сподвижников террористического режима Кремля, в попытках повлиять на страны Балтии», - пишут политологи.
Еще в декабре 2021 Лукашенко объявил, что неядерный статус Беларуси будет исключен из конституции, конкретно сославшись на статью 18 Конституции РБ. Предлагалось убрать следующую фразу: “Республика Беларусь стремится сделать свою территорию безъядерной зоной и государством нейтральным”. Вместо этого Минск предложил заменить это заявлением: “Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории против других государств”. К февралю 2022 года эти изменения уже были внесены, что вызвало большой резонанс как у соседей Беларуси, так и в международном сообществе.
На протяжении 2022 года неоднократно поднималась тема размещения российского ядерного оружия на территории РБ, решающим моментом стала встреча в рамках декабрьского российско-белорусского саммита, на которой в повестке дня стоял вопрос о размещении тактического ядерного оружия. Два диктатора – Лукашенко и Путин - официально заявили, что РФ поможет РБ подготовить экипажи самолетов, способных применять для боевых действий “авиационно-десантные боеприпасы со специальными боеголовками”. Со своей стороны белорусский диктатор неоднократно заявлял, что размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси будет возможно, если Запад передислоцирует такое оружие в Польшу, Литву или другие близлежащие страны.
В начале апреля 2023 года стало известно, что, помимо тактических бомбардировщиков Су-24, для применения ядерного оружия переоборудованы десять белорусских истребителей Су-25. 14 апреля белорусские военные сообщили, что летный и инженерно-технический составы ВВС и ПВО РБ прошли дополнительную подготовку в рамках поддерживаемой Россией программы повышения боеспособности и боевого применения белорусских военных на Су-25. В отчете отдельно указывалось, что пилоты прошли обучение использованию “специальных авиационных боеприпасов”, проще говоря - ядерного оружия. На данный момент остается неясным, получил ли Минск ядерные боеголовки для своих оперативно-тактических ракетных комплексов, но факт обучения белорусских военных использованию оружия массового поражения подтвержден. Например, в конце апреля 2023 года расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» Вооруженных сил Беларуси прошли обучение в России на полигоне Южного военного округа.
Между тем, 14 апреля министр обороны РБ Виктор Хренин сделал несколько заявлений, связанных с применением ядерного оружия и отношениями с Западом. По его словам, после получения Минском ядерного оружия, Беларусь должна будет получить право от Путина использовать его по своему усмотрению, без предварительного одобрения Кремля.
Со слов Путина, место хранения ядерного оружия будет оборудовано на территории РБ до 1 июля. Тем не менее, еще неизвестно, действительно ли Кремль передаст часть своего тактическое ядерное оружие Лукашенко. Однако это, несомненно, очередной виток угроз ядерного характера от агрессора, направленный на усиление противодействия оказания западной помощи Украине.
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