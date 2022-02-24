Режим Лукашенко готовит провокации по лекалам России

После прошедших 9 августа спорных выборов Беларусь стала свидетелем беспрецедентных и непрекращающихся протестов, которые были встречены правительством жестокими репрессиями. Аресты, избиения, принудительная ссылка и даже смерть. Белорусы дорого заплатили в ходе противостояния режиму после того, как авторитарный лидер Александр Лукашенко был объявлен победителем августовских выборов, которые, по утверждению сотен тысяч граждан, были сфальсифицированы.

«BYPOL Initiative» - это группа бывших сотрудников силовых структур и органов правосудия Беларуси, а их канал в Telegram насчитывает 39,2 тыс. подписчиков. 24 марта 2021 «BYPOL» на своем Telegram канале объявили, что Комитет государственной безопасности Беларуси планирует осуществить санкционированную государством террористическую атаку на здания белорусского правительства, и таким образом дискредитировать легитимность белорусских протестующих, которые намерены возобновить протесты.

Ранее «BYPOL Initiative» опубликовала в социальных сетях, в том числе на канале YouTube аудиозапись, на которой, Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел, отвечающий за войска министерства рассказывает о планах по строительству лагеря с колючей проволокой для политических заключенных и призывает офицеров применять силу на антиправительственных митингах. По данным BYPOL, запись была сделана в конце октября на заседании министров ведомства. Это еще не всё: голос на записи также призывает офицеров использовать более смертоносное оружие против протестующих, уверяя их, что никакие последствия им за это не грозят, и, по всей видимости, признаёт, что невооруженного жителя убили в августе на демонстрации в Минске сотрудники ОМОНа, выстрелив с близкого расстояния резиновой пулей. Министерство внутренних дел Беларуси ожидаемо назвало аудиозапись «фейком», однако лидер оппозиции Светлана Тихановская — в числе многих, кто убежден в ее подлинности. Она заявила, что шокирована и возмущена содержанием записи. Это не единичный случай. Недавно новостной портал EU Observer опубликовал подробности еще одной аудиозаписи, на которой в 2012 году сотрудники КГБ говорят о планах по устранению оппонентов Лукашенко в Германии.

Ясно одно - режим готов подавить протест любой ценой, и что силовикам/милиции выдан карт-бланш от высших должностных лиц на физическое устранение политических оппонентов, оставаясь при этом безнаказанными.