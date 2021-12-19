Республика Конго: боевики убили 13 мирных жителей

Очередная трагедия в Африке. Шестнадцатого июля, в результате нападения боевиков-террористов, в двух деревнях Демократической Республики Конго (ДРК) были убиты мирные жители.
Боевики из террористической группировки "Альянс демократических сил" убили по меньшей мере 13 человек. Две деревни, расположенные в районе Ируму провинции Итури, были атакованы 16 июля, заявил глава местной молодежной организации Инносент Байоно. По его словам, в одной из деревень найдены убитыми 11 человек, в другой - двое.
Об этом сообщила в пятницу конголезская новостная служба 7sur7 со ссылкой жителей региона.
В районе Ируму правительственные войска сталкиваются с серьезным противодействием террористических и бандитских группировок.
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