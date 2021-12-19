Республика Конго: боевики убили 13 мирных жителей

07:51 18 Июль Киев, Украина

Очередная трагедия в Африке. Шестнадцатого июля, в результате нападения боевиков-террористов, в двух деревнях Демократической Республики Конго (ДРК) были убиты мирные жители.
 
Боевики из террористической группировки "Альянс демократических сил" убили по меньшей мере 13 человек. Две деревни, расположенные в районе Ируму провинции Итури, были атакованы 16 июля, заявил глава местной молодежной организации Инносент Байоно. По его словам, в одной из деревень найдены убитыми 11 человек, в другой - двое.
 
Об этом сообщила в пятницу конголезская новостная служба 7sur7 со ссылкой жителей региона.
 
В районе Ируму правительственные войска сталкиваются с серьезным противодействием террористических и бандитских группировок.
 
"Альянс демократических сил" был создан на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская группировка, находившаяся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС укрылись в восточных районах ДР Конго. Согласно отчетам сил безопасности ДРК, АДС в последние годы установил связи с международными террористическими организациями, в частности, с сомалийской исламистской группировкой "Аш-Шабаб".