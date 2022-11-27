Республика Беларусь может вступить в войну против Украины, считают эксперты

13:11 27 ноября Киев, Украина

На протяжении девяти месяцев полномасштабного вторжения, Лукашенко пытается не допустить введение белоруской армии в Украину. Он признал, что является стороной конфликта, однако сохраняет военных в Белоруссии.

«Это связано с лично его безопасностью, так как уход немногочисленной армии РБ оставит его режим без защиты. Но в этом случае, Лукашенко опасается не только активизации оппозиции, но и Путина», - считают украинские эксперты. Аналитики из Института Роберта Лансинга отмечают, что Кремль готовится сместить режим Лукашенко и захватить власть в Белоруссии.

По их данным, президента РБ могут устранить физически, либо имитировать покушение, после чего обвинить во всем “Украину и Польшу под руководством разведки НАТО”. Специалисты сообщают, что лишь в этом случае белорусская армия пересечет украинскую границу. «Справедливости ради необходимо отметить, что теория госпереворота силовым путем не лишена конспирологического основания.

В то же время, Лукашенко не первый год уходит от дальнейшего слияния с Россией. Идея «союзного государства» РФ и РБ возникла еще в 1996 году, причем ее основателем был именно Лукашенко. Во времена президентства Бориса Ельцина, Лукашенко таким же образом, как делает сейчас Путин, хотел захватить власть в России и стать правителем двух государств. Однако с тех пор многое поменялось, а две страны так и небыли объединены в одну, несмотря на колоссальное влияние Кремля на Минск. К слову, в 2020 году на выборах президента Белоруссии, Россия поддерживала еще более пророссийского кандидата, чем Лукашенко – Виктора Бабарико», — пишут аналитики. Исходя из вышеизложенного, они приходяи к выводу, что «силовой захват власти в РБ близок к истине.

Особенно сейчас, когда российская армия терпит поражение на линии фронта и нуждается в поддержке. Можно также отметить, что почва для реализации плана Кремля, если таковой существует, практически готова». По мнению белорусской оппозиции, глава Генштаба РБ Виктор Гулевич и министр обороны РБ Виктор Хренин откровенно поддерживают Путина; белорусское командование, под эгидой «союзного государства» интегрирует в систему российских генералов; армия агрессора в большом количестве находится внутри Белоруссии. Все это однозначно говорит, что план по устранению Лукашенко Кремль может реализовать в любой момент.

Очевидно, что убивать диктатора может и не потребуется. Необходим сам прецедент. Этого будет достаточно, чтобы дать понять Лукашенко о, что ему необходимо передать управление другому человеку. Если же и в этом случае он продолжит уклоняться от введения войск в Украину, либо не захочет уходить, то вторая попытка устранения станет успешной.

По мнению белорусской оппозиции, глава Генштаба РБ Виктор Гулевич и министр обороны РБ Виктор Хренин откровенно поддерживают Путина; белорусское командование, под эгидой «союзного государства» интегрирует в систему российских генералов; армия агрессора в большом количестве находится внутри Белоруссии. Все это однозначно говорит о том, что план по устранению Лукашенко Кремль может реализовать в любой момент.

«Очевидно, что убивать диктатора может и не потребуется. Необходим сам прецедент. Этого будет достаточно, чтобы дать понять Лукашенко, что ему необходимо передать управление другому человеку. Если же и в этом случае он продолжит уклоняться от введения войск в Украину, либо не захочет уходить, то вторая попытка устранения станет успешной», - заявляют политологи.