Решением суда строительство стены между США с Мексикой продолжено

Вчера Верховный суд США вынес решение по делу об использовании бюджета Пентагона на создание дополнительных барьеров на границе США и Мексики. Решение было принято с перевесом в один голос. Теперь стена на границе будет воздвигаться и дальше.

Отмечается, что правозащитники призывали судей отменить прошлогоднее решение, которое позволяло правительству США продолжить строительство стены. По итогам голосования пять судей выступили за разрешение строительства, в то время как четверо оказались против.

Известно, что в прошлом месяце федеральный апелляционный суд вынес решение против Трампа, утверждая, что администрация не имеет полномочий привлекать средства Пентагона для создания дополнительных барьеров на границе США и Мексики без разрешения Конгресса.

Напомним, что ранее федеральный суд запретил Трампу тратить деньги Пентагона на стену. Попытка перераспределить средства, предназначенные для военного строительства, путем объявления чрезвычайного положения была незаконной, считает судья в Техасе. Однако, в январе 2020 года Апелляционный суд разрешил продолжить строить стену на границе США и Мексики.

Как известно, сооружение пограничной стены было одним из главных предвыборных обещаний Трампа.