Референдум в Беларуси ставит в безвыходную ситуацию белорусов, считают эксперты

16:11 29 Ноябрь Киев, Украина

В феврале Беларусь должна провести референдум по изменению конституции. Кроме прочего, изменения коснуться ограничений полномочий президента. Несмотря на очевидное, с первого взгляда, преимущество для оппозиции, проведение референдума было предложено Владимиром Путиным, а значит, в нем, в первую очередь, заинтересована Россия.

Александр Лукашенко намерен провести референдум в Белоруссии в феврале 2022 года. Его не устроил пакет изменений, который предоставил ему парламент в июле 2021 года. 4 ноября, конституционная комиссия предоставила Лукашенко измененный пакет поправок в конституцию страны, однако не исключено, что до момента проведения голосования, он еще будет дорабатываться.

Фактически безграничные возможности Александр Лукашенко в Белоруссии привели к тому, что в стране произошла революция. Значит, ограничение этих полномочий, по идее, должно привести к нормализации демократического режима. Однако референдум по изменению конституции в Белоруссии настоятельно рекомендовал провести Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко осенью 2020 года, в то время, когда на улицах еще собирались тысячи протестующих. Белорусский диктатор вынужден был принять условия Путина и в то же миг проиграл свое “кресло” России.

Ограничение полномочий президента означает, что власть в стране будет передана парламенту. В 2023 году в Белоруссии должны пройти парламентские выборы, куда, в свою очередь, Россия намеревается провести одну-две партии, полностью подчиненные Кремлю. Члены партий могут не составить большинства в парламенте, однако они и без того смогут влиять на процессы в стране выгодные России, так как практически весь крупный бизнес подчинен российским олигархам и бизнесменам. Идеально для Путина будет убрать Лукашенко с поста президента, однако после проведения референдума, это станет не принципиально, так как главным законодательным органом станет парламент, и теперь Россия будет следить за тем, чтобы решения принятые там - соблюдались.

Для белорусов этот референдум не предусматривает изменений. Оппозиция в стране также не сможет повлиять на ход голосования, так как силовая и законодательная власть остается в руках, пусть не легитимного с точки зрения большинства стран Европы, но все же, президента. Помешать проведению изменений в конституции – означает признать власть и методы Лукашенко. Прийти проголосовать за поправки – поддержать передачу прав на управление страной России. Не прийти на голосование – автоматически отдать свой голос за поправки в конституцию.

К сожалению, шанс изменить страну, выбрать правовое и демократическое государство у народа Белоруссии исчез в тот момент, когда начала затихать революция. И теперь у них на выбор три варианта: уезжать из страны; остаться и жить в диктатуре; пытаться бороться, но быстро оказаться раздавленным маховиком репрессий.