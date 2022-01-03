Разыскиваемый российский хакер стал бизнес-партнером российского министра

20:44 03 Январь Киев, Украина

Российский хакер, которого США обвиняют в DDoS атаках против «Amazon», «Ebay» и «Priceline», а также в хищении данных кредитных карт стал бизнес-партнером в компании, принадлежащей министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.

Речь идет о российском хакере Дмитрие Зубахе, который еще с 2008 года был объявлен в розыск, в том числе в Интерпол. Он неоднократно фигурировал в хакерских махинациях против США и американских частных фирм. А в 2012 году, Зубаху задержали кипрские власти и собирались передать ФБР, однако спустя некоторое время, он был экстрадирован в Москву и вскоре вышел на свободу. Видимо, Кремль разглядел в нем ценного сотрудника, по ведению гибридной войны против США.

По всем статьям законодательства российский хакер является преступником, однако, ведя кибервойну с Америкой, он заслуживает оставаться на свободе. Более того, Зубаха стал бизнес-партнером в компании коррумпированного чиновника РФ, а именно главы Роспромторга Дениса Мантурова. Стоит отметить, что компания все же зарегистрирована на сына Мантурова – Евгения, так как “российские чиновники не могут иметь собственного бизнеса”. Однако с учетом того, что мажору Жене всего 23 года и он до сих пор учится в МГИМО на факультете международных экономических отношений, вряд ли фирмой руководит именно он. Об этом также свидетельствует тот факт, что Мантуров старший имеет опыт регистрации активов на своих родственников. Он записал на жену и на мать клинику пластической хирургии, дома, земельные участки, прочее движимое и недвижимое имущество. К слову, по состоянию на 2020 год глава Роспромторга возглавил рейтинг самых богатых министров России и занял 24-ю позицию в журнале «Forbes» самых богатых госслужащих и депутатов страны.

Российский хакер владеет долей в 15% компании принадлежащей семье чиновника. Вероятно, это награда “за заслуги перед отечеством”. Интересно, что Кремль в открытую “выгораживает” международных преступников, при этом “обещает разобраться с кибернарушителями и наказать виновных”. Известно, что зарегистрированная в октябре компания Мантурова, “создаст международный сервис для спортсменов, который сделает современной и удобной организацию соревнований”. О каком именно сервисе идёт речь - не известно, однако есть подозрения, что это будет хорошая ширма, для проведения незаконной хакерской деятельности на благо Кремля.