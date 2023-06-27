Развал России начался: мнение экспертов

23:57 24 июня Киев, Украина

Раскол элит в России практически достиг своего максимума. В ночь с 23 на 24 июня, главарь террористической организации ЧВК «Вагнер» Пригожин решил уничтожить своих главных оппонентов Шойгу и Герасимова, которые, как известно, так и не дали ему боеприпасов.

Выступление пригожинской ЧВК начался после того, как Министерством обороны РФ был нанесен удар по тыловым позициям «Вагнера». Колонны наемников двинулись на Россию и к утру 24 июня и зашли в Ростов-на-Дону. Пригожин, недовольный действиями военного руководства РФ не сообщил о масштабах его амбиции и где остановятся его боевики.

«По правде говоря, вооруженное восстание в России давно созрело, однако не было лидера для того, чтобы его возглавить. Беззубая оппозиция агрессора в изгнании и заключении, попросту не имела силового ресурса для радикальных действий и успешно прикрывала свою беспомощность либеральными взглядами. В тоже время, региональные губернаторы, которые за время войны успели обзавестись собственными армиями, под названием “добровольческие формирования”, слишком зависели от Кремля и Путина. Радикалы из z-общественности, несколько месяцев недовольные Путиным и всеми его приспешниками, не имела единого центра для начала революции. Пригожин стал той “спичкой”, которая подожгла “канистру с бензином”. Имея влиятельные связи в ФСБ, он начал действовать», — пишут политологи.

«Однако стоит помнить, что Пригожин в этой истории не является хорошим персонажем. Это все тот же главарь террористической группировки, которая пытала и убивала пленных, мирных граждан, проводила зачистку на оккупированных территориях. По степени неприязни, он ничем не отличается от любого другого российского командира, который пришел в Украину с войной. Более того, Пригожин начал свое восстание после того, как Шойгу издал указ, который, фактически, должен был перевести в полное подчинение Минобороны РФ все “добровольческие формирования”, а значит и ЧВК «Вагнер». До этого, он хоть и выступал с громкими обвинениями в адрес Шойгу и Герасимова, однако не предпринимал радикальных действий против регулярной армии России. То есть, он попросту боится, что Путин вернет себе монополию на насилие, после чего, главу наемников можно будет легко ликвидировать», — считают военные эксперты.

Тем не менее, начало пригожинского движения уже сыграло на руку ВСУ и украинские защитники начали наступление на бахмутском направлении, достигнув некоторых успехов. По мнению бойца украинской армии Евгения Карася, теперь оккупанты прекратят наступательные действия, которые стали проводить на лиманском направлении. Это не означает, что российская армия сдастся, а линии обороны агрессора останутся без бойцов. Однако общая дезориентация, нарушение цепочек снабжения, отсутствие и без того плохой связи станут главными проблемами армии агрессора, которые не позволят долго противостоять продвижению ВСУ.

«Дальнейшее рейд Пригожина со своими боевиками вглубь России, а также заявления террориста о не препятствии ему бойцов различных силовых структур РФ, подчеркивает тот факт, что Путин вместе с Шойгу и политическим руководством, давно потеряли власть в стране. После рейда главы ЧВК «Вагнер», где бы он не закончился, это даст толчок для других радикалов, которые либо присоединятся к наемникам, либо начнут действовать самостоятельно в собственных интересах», — пишут украинские политтехнологи.

Для Украины любой исход событий будет иметь позитивные последствия. Если Пригожин будет остановлен, восстание человека, “созданного” и “взрощенного” лично Путиным, нанесет тяжелый социально-политический удар по репутации российского президента.

При этом боеспособность оккупантов в Украине на какое-то время снизиться, а террористы из ЧВК «Вагнер» будут распределены по всей линии фронта и уже не станут представлять из себя наиболее эффективную силу противника, как это было ранее.

Если Пригожин одержит победу и сумеет сменить, как минимум, военное руководство России, то это также на несколько месяцев укрепит дезориентацию в рядах оккупантов.

Этот вариант военные аналитики комментируют следующим образом: «Однако этот вариант имеет и негативные стороны. В частности, действия ЧВК «Вагнер» на фронте не раз отмечались, как профессиональные западными и украинскими экспертами. Террористы хорошо организованы (не считая зэков, которых использовали для “мясных штурмов”) и дисциплинированы, применяют эффективную тактику ведения боя, оснащены лучше, чем основная часть российских войск. Если Пригожин получит широкие полномочия после смены элит в России, он возьмется за тщательную подготовку всей армии агрессора. Логично, что это приведет к усложнению выполнения задач ВСУ.

Подобный исход прогнозировался вскоре, после того, как оккупанты были отброшены от Киева. Гражданская война в стране, которой управляет диктатор с безмозглым проворовавшимся правительством вполне логичный сценарий, который, в зависимости от обстоятельств, раной или поздно воплотиться в реальность».