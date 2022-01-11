22:45 30 Апрель Киев, Украина

НАТО поддержало расследование Чехии. Тем временем стало известно, что сотрудники ГРУ РФ взорвали склады боеприпасов не только во Врбетице, но и в ряде болгарских городов.

Официальный представитель альянса заявил, что НАТО полностью на стороне своего союзника — Чехии и выразил мнение о необходимости наказать виновников случившегося.

Великобритания, в свою очередь, также поддержала чехов в высылке российских дипломатов и осудила действия российских спецслужб.

Тем не менее, пока страны-союзники выражают слова поддержки и осуждения, независимые издательства проводят свои расследования. Прежде эти расследования совпадали с официальными версиями чешских полицейских по делу о взрывах боеприпасов во Врбетице. Теперь журналистам удалось выяснить, почему были взорваны боеприпасы, а также то, что взрывы были не только в чешском селе.

Оказалось, что оружие и боеприпасы, которые хранились на складах, должны были перевозить в Болгарию. Большая часть содержимого склада предназначалась владельцу компании по производству оружия Емельяну Гебреву.

В 2014-2015 годах в Болгарии произошло 6 взрывов на оружейных предприятиях. По данным расследования, все они были совершены спецагентами ГРУ, которые приезжали на территорию Болгарии по поддельным паспортам. Временной диапазон их пребывания совпадает с трагедиями на предприятиях.