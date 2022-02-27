Распространение российских нарративов в Беларуси

20:17 29 Май Киев, Украина

О распространении агентов влияния РФ по всему миру в открытом доступе есть огромное количество информации, которая в последнее время становится достоянием общественности намного быстрее, чем раньше. Характерно, что РФ вербует в Западных странах не просто отдельных представителей, а целые организации и политические партии, в частности, с целью лоббирования интересов Кремля в этих странах.

Ввиду довольно серьезно обострившееся политическое противостояние Минска и Москвы, а также взаимные информационно-гибридные «атаки» летом 2020 года, осенью 2020 В.Путин начал отправлять известных медийных агитаторов в Беларусь с целью необходимого для РФ заполнения белорусского информационного пространства пророссийским нарративом и подавления «местных голосов».

Более того, в декабре 2020 года российское интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях и проверке фактов, «The Insider» обнародовал «слитые» российские документы, согласно которым Кремль разработал комплексную долгосрочную пропагандистскую стратегию, целью которой является настрой населения Беларуси против собственной суверенности.

В документах содержались детали плана В. Путина по наполнению белорусских СМИ промосковской пропагандой, а также необходимый вектор для общественных организаций и лидеров общественного мнения.

Таким образом, Москва в очередной раз прокололась на белорусском направлении. Впрочем, это уже традиция!