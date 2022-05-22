Распад России на автономные республики, спасет мир от российской агрессии

23:21 21 мая Киев, Украина

На встрече 26 апреля в Кремле с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем президент России в утвердительной форме заявил, что народы любого государства, не обязаны обращаться к центральной власти для провозглашения своего суверенитета.

“Та или иная территория любого государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны”, - сказал Путин, цитируя решение Международного суда ООН по Косово во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.

С началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году собственное внутреннее “единство” государства-спонсора терроризма начало давать трещины. Из республик вроде Бурятии или Дагестана контрактники продолжают ехать на войну. Однако возвращающийся поток гробов уже вызывает там социальное недовольство. Например, в Псковской области около 100 военнослужащих отказались отправляться в бой.

Конфликты между центральной властью в Москве и регионами уже начали появляться. Например, в конце апреля один из главных кремлевских пропагандистов Владимир Соловьев обвинил жителей Урала, обвинив их в “антипатриотизме”. Это привело к объединению местных властей с “оппозицией”, для общего осуждения дерзких высказываний Словьева.

8 мая, в Варшаве состоялось довольно символичное мероприятие под названием «Форум свободных народов России». Его организовали представители «Польского фонда солидарности журналистов», президент которого Кшиштоф Сковроньски в приветственном слове сказал: “Мы безоговорочно солидарны с Украиной, которая сегодня борется за свою свободу. Но полное освобождение в нашей части мира станет возможным только тогда, когда все народы, все еще угнетаемые кремлевской империей, станут свободными”. На Форуме в Варшаве тема “деимпериализации России” стала центральной и доминирующей, поскольку, по мнению участников, она является важнейшей задачей мировой политики.

И действительно Российская федерация, такой, какой она должна была стать, если бы Путин не пришел к власти, состоящая из полуавтономных регионов, не имеющих единой связки и озабоченных лишь своим внутренним развитием, не будет представлять угрозы для цивилизованного мира.

Примечательно, что Форум свободных народов России, проведенный в Варшаве польскими властями, объединил гражданских активистов не только национальных республик. Действительно, сообщество Новосибирского государственного университета активно выступало против войны в Украине. Регионалистское движение существует и в Санкт-Петербурге. Ее представители выступают за отмену советского названия своего региона - Ленинградская область, за возвращение ей исторического названия Ингерманландия и преобразование ее в республику.

Таким образом, в России уже есть движения, которые хотели бы не просто прекратить войну с Украиной, но и стать независимыми от столицы.

По сути, в этом и заключается смысл федерации – когда каждый отдельный регион имеет право на введение собственных законов, распределение бюджета и право голоса при принятии внутренних изменений в области. Недовольство среди населения растет тем сильнее, чем жестче становится власть Путина. Он сам провоцирует распад страны и предоставляет фундамент для этого, в виде своих заявлений, которые на данный момент, не подлежат критике внутри государства-агрессора.