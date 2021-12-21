20:29 21 Декабрь Киев, Украина

составе Боснии и Герцеговины.



Милорад Додик, лидер боснийских сербов в Боснии и Герцеговине, заявил в октябре, что Сербская Республика начнет выходить из общих государственных институтов, включая армию, судебную систему, налоговую систему и службы безопасности. Уже 10 декабря Национальное собрание сербского образования проголосовало за начало процесса, который может привести не только к распаду Боснии и Герцеговины как государства, но и спровоцировать новую балканскую войну. На прошлой неделе Милорад Додик, президент республики Сербской Боснии и Герцеговины, встретился с Владимиром Путиным в России, чтобы заручиться политической поддержкой Кремля при возможном отделении Республики Сербской. Посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов заявил в прошлом месяце, что не видит проблем с идеей Милорада Додика о создании независимой Республики Сербской всоставе Боснии и Герцеговины.Милорад Додик, лидер боснийских сербов в Боснии и Герцеговине, заявил в октябре, что Сербская Республикаиз общих государственных институтов, включая армию, судебную систему, налоговую систему и службы безопасности. Уже 10 декабря Национальное собрание сербского образования проголосовало за начало процесса, который может привести не только к распаду Боснии и Герцеговины как государства, но и спровоцировать новую балканскую войну.

События разворачиваются в тот момент, когда Россия проводит массированное наращивание военной мощи на своей границе с Украиной, явно угрожая снова атаковать страну. Новый конфликт на Балканах послужит отвлечением от плана Кремля для нового наступления на Украину, поскольку откроет второй фронт для направления внимания США и Европы и усилий по предотвращению эскалации.



Додик на протяжении многих лет выступал за отделение сербского образования от Боснии и Герцеговины. Он стал более активным в этом вопросе после того, как официальные лица в соседней стране Сербии начали продвигать идею «сербского мира» - формального политического и институционального объединения сербского населения, проживающего в разных государствах на Балканах. Эта концепция является копией доктрины Путина о «русском мире», которая послужила оправданием аннексии украинских территорий в 2014 году.

Россия использовала этнические разногласия в Боснии и Герцеговине и поддерживало руководством Республики Сербской, соблазняя его сделками в области энергетики и помощью местным силам безопасности. Поскольку сербское образование не может содержать собственную армию в соответствии с Дейтонскими соглашениями 1995 года, сотрудничество с Россией в основном сосредоточено на обучении и вооружении полиции, что часто напоминает создание полувоенных сил. Додику удалось убедить Путина сохранить текущую цену на газ для Республики Сербской, которая составляет 290 долларов за тысячу кубометров, в то время как цены на европейском спотовом рынке этой осенью превысили 1000 долларов. Лидер боснийских сербов также заявил, что президент России поддерживает продолжение строительства газопровода «Турецкий поток-2» из Сербии в Республику Сербскую.



Москва объединилась с Сербской республикой в возражении против миссии Высокого представителя Организации Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине и против расширения Сил Европейского союза численностью 700 человек. Хотя Совет Безопасности ООН продлил развертывание ЭСФОР в ноябре , он сделал это под давлением России ценой сокрытия критического доклада новоназначенного Верховного комиссара ООН Кристиана Шмидта. Бывший немецкий дипломат предупредил, что если Республика Сербская создаст собственную армию, разделив тем самым вооруженные силы Боснии и Герцеговины на две части, на Балканах потребуются дополнительные международные миротворцы, чтобы остановить провокацию к новой войне. Шмидту запретили сообщать в СБ ООН, что Босния и Герцеговина сталкивается с самой большой “ экзистенциальной угрозой послевоенного периода ” .

Как и лидер боснийских сербов, Россия не признает нового высокого представителя, который вступил в должность 1 августа, но не был одобрен Советом Безопасности ООН, как настаивала Россия. Кремль рассматривает пост высокопоставленного представителя как “ тормоз развития страны ” . Тем не менее основным требованием России является строгое соблюдение Дейтонских соглашений, особенно в отношении равенства и независимости Республики Сербской. Более того, Кремль враждебно встречает любые попытки пересмотра Дейтона с целью повышения функциональности Боснии и Герцеговины как государства.

Додик, со своей стороны, жалуется, что законы его страны принимаются иностранцами, особенно учитывая закон, запрещающий отрицание геноцида во время балканских войн, выдвинутый предыдущим верховным представителем ООН Валентином Инцко. На встрече с еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Вархелджи 16 декабря Додик выразил надежду, что закон будет отменен , и повторил, что сербское сообщество не признает верховного представителя ООН. Он также указал на решения парламента, открывающие путь к отделению.