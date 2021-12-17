Расходы на содержание ВСУ и Минобороны за 10 лет

21:18 10 Июль Киев, Украина





В 2010 году при президентстве Виктора Ющенко и Виктора Януковича расходы на Министерство обороны составляли 8,7 млрд грн или 0,8% от ВВП. Правительство тогда возглавляли сначала Юлия Тимошенко, а после президентских выборов – Николай Азаров.



В следующем году на



В 2012 году оборонка получила из бюджета уже 16,4 млрд грн, что к ВВП составило 1,1%. Через год ситуация изменилась и Минобороны получило из бюджета 15,3 млрд грн, что составило 1% ВВП. Почти такая же ситуация сохранялась и в 2014 году, несмотря на смену власти.



В 2015 году государство на оборону выделило 45,8 млрд грн или 2,3% ВВП. Через год расходы выросли до 59,4 млрд грн или до 2,5% ВВП.



Значительно возросли расходы на оборону в 2017 году, когда на министерство из бюджета было выделено 68,8 млрд грн, хотя по отношению к ВВП это составило 2,3%.



Расходы на оборону Украины составляют значительную часть госбюджета из-за состояния войны. Мы предлагаем посмотреть, сколько денег тратила страна на содержание Министерства обороны и Вооруженных сил Украины за последние 10 лет, и сколько процентов ВВП составляли эти расходы.В 2010 году при президентстве Виктора Ющенко и Виктора Януковича расходы на Министерство обороны составляли 8,7 млрд грн или 0,8% от ВВП. Правительство тогда возглавляли сначала Юлия Тимошенко, а после президентских выборов – Николай Азаров.В следующем году на Минобороны выделили больше денег – 1,15 млрд грн, хотя по отношению к ВВП ничего не изменилось, и расходы на оборону составляли те же 0,8%.В 2012 году оборонка получила из бюджета уже 16,4 млрд грн, что к ВВП составило 1,1%. Через год ситуация изменилась и Минобороны получило из бюджета 15,3 млрд грн, что составило 1% ВВП. Почти такая же ситуация сохранялась и в 2014 году, несмотря на смену власти.В 2015 году государство на оборону выделило 45,8 млрд грн или 2,3% ВВП. Через год расходы выросли до 59,4 млрд грн или до 2,5% ВВП.Значительно возросли расходы на оборону в 2017 году, когда на министерство из бюджета было выделено 68,8 млрд грн, хотя по отношению к ВВП это составило 2,3%.

В 2018 году Украина выделила на Минобороны 86,6 млрд грн, что составило 2,4% ВВП. В прошлом году этот показатель вырос в денежном выражении до 103 млрд грн и до 2,6% ВВП.

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Формирование бюджета-2020 началось при президенте Владимире Зеленском и правительстве Гройсмана, а завершилось при Гончаруке. Расходы на Минобороны составили рекордные 117,5 млрд грн. Также предусмотренные на оборону средства составляют самый большой процент ВВП за всю историю Украины – 2,9%. Впрочем, реальные расходы и номинальный ВВП 2020 года можно будет оценить только в следующем году.