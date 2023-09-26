Радикальные меры не помогут российской экономике

21:55 26 сентября Киев, Украина



/>В России не утихает топливный кризис. Ранее, правительство агрессора разработало механизм, который должен был сдержать



21 сентября российское правительство, во главе с Мишустиным, приняло сразу два ключевых распоряжения. Первое о временном запрете на вывоз из страны бензина и дизельного топлива. Второе – о введении экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля. Эти меры были приняты в связи с топливным кризисом в России. По всей стране наблюдается нехватка топлива, а мировой рост цен на нефть совместно со слабеющим рублем дали возможность местным производителям бензина и дизеля зарабатывать больше привычного на экспорте нефтепродуктов. не утихает топливный кризис. Ранее, правительство агрессора разработало механизм, который должен был сдержать экспорт топлива за границу, вместе с тем, насытить страну валютой и укрепить рубль. Меры были приняты и вопреки ожидания, вероятно, еще сильнее ударят по российской экономике.21 сентября российское правительство, во главе с Мишустиным, приняло сразу два ключевых распоряжения. Первое о временном запрете на вывоз из страны бензина и дизельного топлива. Второе – о введении экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля. Эти меры были приняты в связи с топливным кризисом в России. По всей стране наблюдается нехватка топлива, а мировой рост цен на нефть совместно со слабеющим рублем дали возможность местным производителям бензина и дизеля зарабатывать больше привычного на экспорте нефтепродуктов.



Стоит напомнить, что топливный кризис в России начался в связи с несколькими факторами. Во-первых, как указано выше, это повальный тренд на распродажу бензина и дизеля за границу в связи с высокой рентабельностью. Во-вторых, поглощение топлива армией оккупантов. Минобороны РФ закупает у местных производителей бензин и дизель по строго установленным ценам, в то время как для остальных оптовых покупателей отпускная цена значительно выше. В-третьих, новых нефтеперерабатывающих мощностей в России не прибавилось, а те, что есть, все чаще сталкиваются с проблемами ремонта импортных комплектующих. Это, кроме прочего, еще сильнее бьет по рентабельности производства нефтепродуктов.

Таким образом, запрет на экспорт бензина и дизеля приведет к банкротству независимых нефтеперерабатывающих компаний, а госгигантов вынудит сократить производство до минимума. Нефтепродукты, которые раньше поступали из России, теперь будут поставляться на мировой рынок китайскими и индийскими нефтепереработчиками.



Введение экспортной пошлины, в свою очередь, призвано укрепить рубль. Суть его заключается в изымании государством прибыли, которую компании получают за счет ослабления национальной валюты. Чтобы заплатить новый налог, нефтеперерабатывающим компаниям придется продавать больше валюты, тем самым укрепляя рубль. Однако на деле ситуация будет совершенно противоположной.



Запрет на экспорт нефтепродуктов и введение новых экспортных пошлин негативно скажется на объемах экспорта, а значит, экспортная выручка снизится. Так что давление на рубль может только усилиться. Надежды на то, что экспортеры просто переключатся на внутренний рынок, что сдержит инфляцию, скорее всего, не оправдаются. Пострадать могут производители тех товаров, которыми российский рынок и так насыщен. И если им станет невыгодно экспортировать то, что страна потребить не в состоянии, придется сокращать производство со всеми вытекающими последствиями. Добавить сюда резкое повышение ставок Банком России – и можно смело прогнозировать рецессию, из которой экономику даже военно-промышленный комплекс в силу естественных ограничений не вытянет.



Принятие агрессором радикальных мер, которые, по мнению экспертов, Кремль принимать не должен был, свидетельствует о растерянности правительства РФ. Они не в состоянии стабилизировать экономику, хотя, справедливости ради, ряд авторитетных экспертов прогнозировали более позитивный и мягкий спад в России с дальнейшей стабилизацией. Но даже крайние меры, как запрет за экспорт, который, казалось бы, Кремль должен лишь расширять ради компенсации потери западных рынков сбыта и введение налога на продажу нефтепродуктов, не в силах повлиять на процесс рецессии. Экономика агрессора еще не достигла “дна” и продолжает падать.