Ради власти: Путин против оппозиции

02:56 12 Октябрь Киев, Украина

Владимир Путин устраивает показательные избиения протестующих. Показатель шкалы силы режима Кремля резко повышается в глазах президента и падает у народа. Как и для чего Путину необходимо держать свой народ в страхе и нищете, далее в статье.

При власти полжизни. Именно так можно прокомментировать диагноз многих постсоветских правителей и политиков. Несложно догадаться, что такие люди не могут предложить ничего кардинально нового для того, чтобы страна вышла из долговых ям и начала, пусть не стремительно, но хотя бы стабильно развиваться. Да и попросту в ложные обещания этих людей перестают верить.

Поэтому, рано или поздно люди начинают понимать, что их привычный, но уже бездейственный правитель всем надоел и его надо сменить. В Украине с этим не было проблем, в Эстонии, Латвии и Литве тоже. А вот в других странах бывшего Союза дела обстоят гораздо хуже. И чем дольше у власти остается правитель, тем тоталитарнее становится режим, тем строже применяются методы для подавления желаний и нравов людей требующих перемен.

Беларусь, к примеру, только сейчас выходит на уровень – “Новый президент – шанс на лучшую жизнь”.

В России же вряд ли наступят перемены до 2024 года (очередные выборы в стране). Поэтому, до этого срока, у Путина есть время для подготовки.

Как можно видеть, он уже сейчас устраняет конкурентов. Отравление Навального - яркое тому подтверждение. Исчезновения ярых противников Кремля и угрозы настоящим оппозиционерам продолжаются и набирают оборотом. К людям вламываются в квартиры, устраивают обыски без ордеров и понятых, подкидывают улики, фальсифицируют дела.

Принятие закона о несанкционированных митингах позволяет силовикам в любой момент обвинить людей в том, что они представляют опасность государственной безопасности. Хотя настоящие преступники продолжают грабить и убивать. Главное, не забыть поделиться с “царем”.

Путин считает, что все делает правильно, однако забывает о том, что его задачей является обеспечение своего народа максимально комфортными условиями для жизни.