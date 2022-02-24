Ради чего российские олигархи лишились миллионов долларов

01:10 24 Февраль Киев, Украина

В связи с признанием псевдореспублик, а также с утверждением правительства России ввести войска в Украину, против кремлевской элиты, банковского сектора и медиаресурсов начали вводить санкции. Однако, еще до введения санкций, лишь после слов Путина о том, что он признает оккупированные территории “независимыми”, его близкое окружение начало терять огромные суммы.

Всего за одни сутки после того, как Путин решился на фатальную авантюру и подписал “указ о признании независимости” неподконтрольной Украине территории российские олигархи потеряли 8 млрд долларов.

Согласно издательству «Forbes», больше всех потерял владелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов – 946 млн долларов. Следом за ним идут Леонид Михельсон – «Новатэк» - 927 млн долларов, а также его партнер Геннадий Тимченко – 906 млн долларов. Видимо, это своего рода дивиденды за полуторачасовую лекцию Путина об истории.

Необходимо отметить, что на заседании Совета Безопасности РФ, которое предшествовало экскурсу президента в историю, были замечены часы министра обороны Шойгу. И речь не об их ценности. Время на хронометре отличалось от “прямой трансляции” Совбеза на 5 часов. Это значит, что решение, которое показали миру, было принято относительно давно. Официальные власти РФ позже признали, что эфир был записан, однако не увидели в этом “ничего такого”.

Однако, записанный эфир, запинающиеся в своих выступлениях члены Совбеза, неспособные отдельно мыслить от главы государства, их трясущиеся руки во время речей говорят о желании Путина показать, что решение о “признании” приняли все вместе. Точно так же было и с изменением Конституции РФ. Вначале проголосовала Дума, потом его “карманные” чиновники поддержали это решение, сказали ему лично, ну и “у Путина просто не осталось выбора, чтобы их поддержать”. Целью видео также является демонстрация, что в России нет раскола элит, они едины и последнее слово остается за “императором”.

Тем не менее его решение, в первую очередь, повлияло на “толщину” кошельков олигархов, еще до введения санкций. Естественно, что их такой расклад не устраивает. При сохранении тех же позиций, при диалоге, если его можно так назвать, с Западом, при военной напряженности, а не военных действиях, при давлении по соблюдению «Минских договоренностей» и т.д., олигархи могли бы и дальше повышать цены на газ, нефть, жить роскошной жизнью. Однако Путин решил – Путин сделал. После введения первых санкций 22 февраля, российские миллиардеры пока что, “сцепив зубы” и продолжая терять свои капиталы, терпят. Но долго ли они еще стерпят сталинские замашки хозяина Кремля? Сколько еще осталось времени до того, как они решат сменить кресло президента, как это было в 1999 году? Вопрос времени.