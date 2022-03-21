Пять вопросов президента: мировой опыт

На местных выборах 25 октября избиратели ответили на 5 вопросов Владимира Зеленского, мы изучили мировой опыт по всем вопросам президента.
Вопрос Зеленского №1 о пожизненном заключении за коррупцию
Напомним, что в Украине за коррупционные преступления в особо крупных размерах можно сесть в тюрьму на 12 лет. Это самое суровое наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Украины. Правда, пока никто из чиновников не сел так надолго, а большинство дел разваливается еще на этапе следствия, либо же в суде.
Также до 12 лет лишения свободы за «большую» коррупцию могут приговорить в судах Турции и Италии.
Более гуманный подход к коррупционерам в Финляндии, где самый большой срок за это преступление – всего 4 года. В Дании и Швеции – 6 лет. Правда, и о коррупции в этих странах можно услышать не так уж и часто, как в той же Украине или Италии.
В Сингапуре и Великобритании за коррупцию в особо крупных размерах можно попасть за решетку до 7 лет, в Португалии – до 8 лет.
Германия и Франция не столь снисходительны к топ-коррупционерам. Законодательство этих стран предусматривает до 10 лет лишения свободы за такие преступления.
Более суровое наказание – до 15 лет заключения можно получить за «большую» коррупцию в США, Беларуси, Казахстане, Грузии, РФ, Хорватии. Канада ограничилась максимальным сроком заключения в 14 лет.
Что касается пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, такое наказание предусмотрено в ряде стран, в частности, в Индонезии, Южной Корее и на Филиппинах.
В зависимости от сложности преступления в некоторых странах пожизненное заключение может показаться подарком, потому что самый суровый приговор предусматривает смертную казнь. Такой вариант может ожидать топ-коррупционеров в Таиланде, Иране, Ираке, КНДР, Вьетнаме и на Кубе.
Жуткий факт – пожизненное заключение с отрубанием руки может постигнуть коррупционера-чиновника в ОАЭ и Саудовской Аравии.
Вопрос Зеленского №2 о свободной экономической зоне
Под свободной экономической зоной в ОПУ подразумевают территорию Украины, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности. На такой территории могут устанавливаться льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия.
Сразу шесть свободных экономических зон функционируют в соседней Беларуси, по одной в каждом регионе: «Брест», «Гомель-Ратон», «Минск», «Витебск», «Могилев», «Гродноинвест». Работает одна особая экономическая зона – «Бремино-Орша», созданная только в прошлом году. Резиденты территории СЭЗ освобождаются от налога на прибыль и недвижимость, пошлины на импортное сырье, а также арендной платы за землю.
Четыре экономические зоны – «Альянс», «Меридиан», «Мегри», «ЭКОС» – функционируют в Армении. Решение о создании СЭЗ было принято относительно недавно, в 2011 году. У бизнеса, который работает на территории этих зон, есть ряд преимуществ: льготное налогообложение, освобождение от налога на дивиденды, недвижимость и имущество, отсутствие ограничений на конвертацию валюты, освобождение от импортных и экспортных пошлин.
Каждая экономическая зона в Армении имеет свою специализацию. Например, СЭЗ «Альянс» ориентирована на производство и экспорт высоких и инновационных технологий (фармацевтика, электроника, альтернативная энергетика и так далее). СЭЗ «Меридиан» организована для ювелирной, алмазной и часовой промышленности. СЭЗ «Мегри» ориентирована на сельское хозяйство, культуру, туризм и сферу развлечений. Последней, в 2018 году, создали зону «ЭКОС» – для компаний в сфере высоких технологий.
В Италии функционирует зона свободного порта города Триест. На его территории от пошлин и других сборов освобождены товары, которые поступают в порт по морю. Это способствует развитию торговли между Италией и другими странами Средиземноморья.
В Румынии с 2007 года свободной экономической зоной является порт Констанца. Выгода от этой зоны такая же, как и в Италии – развитие торговли со странами Черноморско-Средиземноморского бассейна. В порту от таможенного декларирования освобождены транзитные товары, также действует освобождение от платежей на импортное оборудование, аппаратуру и транспортные средства (кроме легковых автомобилей).
Сразу шесть свободных экономических зон функционируют в соседней Беларуси, по одной в каждом регионе: «Брест», «Гомель-Ратон», «Минск», «Витебск», «Могилев», «Гродноинвест». Работает одна особая экономическая зона – «Бремино-Орша», созданная только в прошлом году. Резиденты территории СЭЗ освобождаются от налога на прибыль и недвижимость, пошлины на импортное сырье, а также арендной платы за землю.
Четыре экономические зоны – «Альянс», «Меридиан», «Мегри», «ЭКОС» – функционируют в Армении. Решение о создании СЭЗ было принято относительно недавно, в 2011 году. У бизнеса, который работает на территории этих зон, есть ряд преимуществ: льготное налогообложение, освобождение от налога на дивиденды, недвижимость и имущество, отсутствие ограничений на конвертацию валюты, освобождение от импортных и экспортных пошлин.
Каждая экономическая зона в Армении имеет свою специализацию. Например, СЭЗ «Альянс» ориентирована на производство и экспорт высоких и инновационных технологий (фармацевтика, электроника, альтернативная энергетика и так далее). СЭЗ «Меридиан» организована для ювелирной, алмазной и часовой промышленности. СЭЗ «Мегри» ориентирована на сельское хозяйство, культуру, туризм и сферу развлечений. Последней, в 2018 году, создали зону «ЭКОС» – для компаний в сфере высоких технологий.
В Италии функционирует зона свободного порта города Триест. На его территории от пошлин и других сборов освобождены товары, которые поступают в порт по морю. Это способствует развитию торговли между Италией и другими странами Средиземноморья.
В Румынии с 2007 года свободной экономической зоной является порт Констанца. Выгода от этой зоны такая же, как и в Италии – развитие торговли со странами Черноморско-Средиземноморского бассейна. В порту от таможенного декларирования освобождены транзитные товары, также действует освобождение от платежей на импортное оборудование, аппаратуру и транспортные средства (кроме легковых автомобилей).
Свободные экономические зоны работают в Нидерландах на острове Кюрасао. В этой СЭЗ нет импортных и экспортных пошлин, отсутствует налог с продаж, налоги на недвижимость и собственность. Все это способствует развитию торговли между Нидерландами и странами Южной Америки.
Вопрос Зеленского №3 о сокращении количества нардепов
Конституционный состав Верховной рады Украины – 450 народных депутатов (после аннексии Крыма фактически стало 423). Население Украины составляет приблизительно 41,6 млн человек, на одного депутата приходится 92,4 тысячи украинцев.
Близкая к этому ситуация в Канаде – там на одного депутата приходится 106,4 тысячи граждан. В Гватемале один депутат представляет интересы 101,6 тысяч человек, в парламенте 160 членов, а население составляет 16,3 млн. Меньше 10 млн - население Азербайджана, на одного депутата (всего их 125) - 76,9 тысяч человек.
Если в Украине сократят количество нардепов до 300, то на одного парламентария будет приходится 138,6 тысяч граждан. Приблизительно такое же соотношение сейчас в ЮАР – на одного депутата (их 400 в нижней палате) приходится 138,2 тысячи человек. В Германии на одного депутата есть 136,6 тысяч граждан. Нижняя палата парламента состоит из 598 депутатов, а население страны – 81,7 млн.
Близкая к этому ситуация в Канаде – там на одного депутата приходится 106,4 тысячи граждан. В Гватемале один депутат представляет интересы 101,6 тысяч человек, в парламенте 160 членов, а население составляет 16,3 млн. Меньше 10 млн - население Азербайджана, на одного депутата (всего их 125) - 76,9 тысяч человек.
Если в Украине сократят количество нардепов до 300, то на одного парламентария будет приходится 138,6 тысяч граждан. Приблизительно такое же соотношение сейчас в ЮАР – на одного депутата (их 400 в нижней палате) приходится 138,2 тысячи человек. В Германии на одного депутата есть 136,6 тысяч граждан. Нижняя палата парламента состоит из 598 депутатов, а население страны – 81,7 млн.
В Турции в парламенте 600 членов, при населении страны в 78,3 млн на одного депутата приходится 130,5 тысяч человек.
Вопрос Зеленского №4 о легализации медицинского каннабиса
Первой страной в мире, которая полностью легализовала марихуану, стал Уругвай. Продавать ее могут только официальные органы. Купить ‒ могут только граждане старше 18 лет, которые предварительно зарегистрировались в специальной базе банных. Иностранным туристам покупать и употреблять марихуану запрещено.
Вторая страна в мире, где полностью разрешен каннабис – Канада. С 2001 года в стране разрешили использование медицинской марихуаны, в 2018 употребление стало полностью законным. Покупать, продавать, хранить (до 30 граммов) и выращивать ее в небольших количествах могут граждане старше 18 лет.
Употребление каннабиса в медицинских целях разрешено в некоторых европейских странах – Дании, Австрии, Италии, Швейцарии, Польше, Финляндии, Северной Македонии. Кроме того, медицинская марихуана разрешена в Турции, Израиле, России, Замбии, Зимбабве, Перу, Таиланде, Вануату и Панаме. В Израиле употреблять марихуану с разрешения врача можно с 1994 года, а в 2017 году правительство смягчило наказание за употребление в общественном месте – теперь за это грозит штраф, а не уголовная ответственность.
Во многих странах, в том числе европейских, употребление каннабиса разрешено, но с ограничениями. В Нидерландах марихуану покупать и употреблять можно только в специальных магазинах и кофешопах (максимум 5 грамм на человека). В Германии марихуана нелегальна, но за личное употребление в небольших количествах не наказывают. Причем в каждом регионе установлен свой объем марихуаны для личного владения. Частично легализирован каннабис также в Британии, Бельгии, Испании, Португалии, Чехии, Словении, Хорватии, Норвегии, Греции, Непале, Австралии, Грузии, Индии.
В США в каждом штате свои правила на счет марихуаны. Употреблять исключительно в медицинских целях можно в штатах Аризона, Арканзас, Делавэр, Флорида, Гавайи, Монтана, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Мехико, Род-Айленд, Коннектикут, Иллинойс, Мичиган. В рекреационных целях разрешено употреблять в штатах Калифорния, Аляска, Вашингтон, Невада, Колорадо, Орегон, Мэн, Массачусетс.
Вторая страна в мире, где полностью разрешен каннабис – Канада. С 2001 года в стране разрешили использование медицинской марихуаны, в 2018 употребление стало полностью законным. Покупать, продавать, хранить (до 30 граммов) и выращивать ее в небольших количествах могут граждане старше 18 лет.
Употребление каннабиса в медицинских целях разрешено в некоторых европейских странах – Дании, Австрии, Италии, Швейцарии, Польше, Финляндии, Северной Македонии. Кроме того, медицинская марихуана разрешена в Турции, Израиле, России, Замбии, Зимбабве, Перу, Таиланде, Вануату и Панаме. В Израиле употреблять марихуану с разрешения врача можно с 1994 года, а в 2017 году правительство смягчило наказание за употребление в общественном месте – теперь за это грозит штраф, а не уголовная ответственность.
Во многих странах, в том числе европейских, употребление каннабиса разрешено, но с ограничениями. В Нидерландах марихуану покупать и употреблять можно только в специальных магазинах и кофешопах (максимум 5 грамм на человека). В Германии марихуана нелегальна, но за личное употребление в небольших количествах не наказывают. Причем в каждом регионе установлен свой объем марихуаны для личного владения. Частично легализирован каннабис также в Британии, Бельгии, Испании, Португалии, Чехии, Словении, Хорватии, Норвегии, Греции, Непале, Австралии, Грузии, Индии.
В США в каждом штате свои правила на счет марихуаны. Употреблять исключительно в медицинских целях можно в штатах Аризона, Арканзас, Делавэр, Флорида, Гавайи, Монтана, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Мехико, Род-Айленд, Коннектикут, Иллинойс, Мичиган. В рекреационных целях разрешено употреблять в штатах Калифорния, Аляска, Вашингтон, Невада, Колорадо, Орегон, Мэн, Массачусетс.
Кроме Украины, полностью запрещено употребление каннабиса в Беларуси, Армении, Венгрии, Азербайджане, Китае, Египте, Иране, Ираке, Афганистане, Иордании, Саудовской Аравии и некоторых других странах.
Вопрос Зеленского №5 о Будапештском меморандуме
left;">Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Великобританией и Россией. Украина, отказываясь от ядерного арсенала, получила гарантии от трех государств в своей безопасности и сохранении территориальной целостности. В Офисе президента считают, что положения меморандума нужно актуализировать: «Актуализация положений Будапештского меморандума может помочь нашему государству восстановить утраченные за время возможности, создав значительно более прочные переговорные позиции вместе по Донецку, Луганску и Крыму».
Кроме Украины Будапештский меморандум был подписан также с Казахстаном и Беларусью, которые отказались от своего ядерного арсенала в пользу России. Гарантами выступили те же страны – США, Россия и Великобритания. Согласно документу, они должны гарантировать территориальную целостность и неприкосновенность государственных границ, неприменение силы, а также предоставить помощь в случае военной агрессии.
В 90-х годах от ядерного арсенала добровольно отказалась Южно-Африканская республика. Это произошло после избрания президентом Фредерика Виллема де Клерка и завершения периода апартеида. В 1991 году страна подписала договор о нераспространении ядерного оружия, что помогло внести вклад в стабильность в регионе.
Свернула также свою ядерную программу Ливия. От своих намерений создать оружие страна отказалась в 2003 году, в обмен на это США и Великобритания возобновили с Ливией дипломатические отношения и сняли санкции (впрочем, они были возобновлены после начала гражданской войны в 2011 году). Также США исключили Ливию из списка стран, поддерживающих терроризм.
Кроме Украины Будапештский меморандум был подписан также с Казахстаном и Беларусью, которые отказались от своего ядерного арсенала в пользу России. Гарантами выступили те же страны – США, Россия и Великобритания. Согласно документу, они должны гарантировать территориальную целостность и неприкосновенность государственных границ, неприменение силы, а также предоставить помощь в случае военной агрессии.
В 90-х годах от ядерного арсенала добровольно отказалась Южно-Африканская республика. Это произошло после избрания президентом Фредерика Виллема де Клерка и завершения периода апартеида. В 1991 году страна подписала договор о нераспространении ядерного оружия, что помогло внести вклад в стабильность в регионе.
Свернула также свою ядерную программу Ливия. От своих намерений создать оружие страна отказалась в 2003 году, в обмен на это США и Великобритания возобновили с Ливией дипломатические отношения и сняли санкции (впрочем, они были возобновлены после начала гражданской войны в 2011 году). Также США исключили Ливию из списка стран, поддерживающих терроризм.
В данный момент ядерным оружием владеют США, Россия, Франция, Китай и Великобритания, эти государства подписали договор о его нераспространении. Владеют ядерным оружием, но не подписали договор Пакистан, Индия и КНДР (сначала подписала, но потом вышла из него). Израиль официально не признает наличие у него ядерного арсенала.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии