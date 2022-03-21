Пять вопросов президента: мировой опыт

21:03 27 октября Киев, Украина

На местных выборах 25 октября избиратели ответили на 5 вопросов Владимира Зеленского, мы изучили мировой опыт по всем вопросам президента.

Вопрос Зеленского №1 о пожизненном заключении за коррупцию

Напомним, что в Украине за коррупционные преступления в особо крупных размерах можно сесть в тюрьму на 12 лет. Это самое суровое наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Украины. Правда, пока никто из чиновников не сел так надолго, а большинство дел разваливается еще на этапе следствия, либо же в суде.



Также до 12 лет лишения свободы за «большую» коррупцию могут приговорить в судах Турции и Италии.



Более гуманный подход к коррупционерам в Финляндии, где самый большой срок за это преступление – всего 4 года. В Дании и Швеции – 6 лет. Правда, и о коррупции в этих странах можно услышать не так уж и часто, как в той же Украине или Италии.



В Сингапуре и Великобритании за коррупцию в особо крупных размерах можно попасть за решетку до 7 лет, в Португалии – до 8 лет.



Германия и Франция не столь снисходительны к топ-коррупционерам. Законодательство этих стран предусматривает до 10 лет лишения свободы за такие преступления.



Более суровое наказание – до 15 лет заключения можно получить за «большую» коррупцию в США, Беларуси, Казахстане, Грузии, РФ, Хорватии. Канада ограничилась максимальным сроком заключения в 14 лет.



Что касается пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, такое наказание предусмотрено в ряде стран, в частности, в Индонезии, Южной Корее и на Филиппинах.



В зависимости от сложности преступления в некоторых странах пожизненное заключение может показаться подарком, потому что самый суровый приговор предусматривает смертную казнь. Такой вариант может ожидать топ-коррупционеров в Таиланде, Иране, Ираке, КНДР, Вьетнаме и на Кубе.





Жуткий факт – пожизненное заключение с отрубанием руки может постигнуть коррупционера-чиновника в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Вопрос Зеленского №2 о свободной экономической зоне