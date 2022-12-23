Путинское влияние в россии ослабевает на фоне войны в Украине, считают эксперты

11:38 23 декабря Киев, Украина

«Явным показателем того, что Путин начал всерьез опасаться за свое положение в России, стала отмена диктатором всех его ежегодных встреч с прессой, Федеральным собранием, прямой линии. В тоже время, он не пропал из информационного пространства и появляется то “на фронте”, то общается со своими подчиненными, то летает в Кыргызстан. Очевидно, что Путин не просто перестал участвовать во внутренней политике государства, он теперь не может даже общаться на эту тему, так как не знает, что отвечать на вопросы “избирателей”, — заявили эксперты.

Путин на всех собраниях напоминал о том, что делает для России на мировой арене. В 2022 году европейское сообщество отвернулось от России и от Путина, и активно поддерживает Украину.

Серьезным ударом аналитики считают введение потолка цен на нефть, который ввели ЕС и G7. Путин пообещал “дать решительный” ответ на такой шаг. Шагом этим, по всей вероятности, стали продажи нефти в Индию и другие страны со скидками.

Тем временем цена на нефть марки «Urals» составляет 50 -55 долларов за баррель, что ниже ценового предела и примерно на 30 долларов ниже текущего уровня нефти марки «Brent». Еще большим ударом для Путина стал отказ Казахстана и Узбекистана, которых он считал своими союзниками, от предложенного им «газового союза».

Другим провалом диктатора на геополитической арене, стала попытка расширение идеи строительства “газового хаба” в Турции, которую он подробно изложил в телефонном разговоре с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 11 декабря, надеясь убедить турецкого автократа проявить сдержанность на Кавказе.

Эрдоган, между тем увлечен в увеличении мощностей транскаспийского газопровода (который Россия всегда пыталась заблокировать) о чем он сообщил во время недавнего визита в Туркменистан.

Без преувеличения самым главным провалом в 2022 году для Путина стало его вторжение в Украину. Нарратив о том, что “все идет по плану” уже не только никого не устраивает в России, а иногда и вызывает раздражение среди широких масс населения. Стремясь продемонстрировать свою полную вовлеченность в войну, 16 декабря Путин, посетил штаб российских войск в Украине, а затем отправил Шойгу “на передовую”. OSINT-сообщества заявили, Путин “посетил штаб в Украине” в Ростове-на-Дону, а министр обороны РФ пролетал над окопами в Крыму. К слову, картинка в ролике, якобы из иллюминатора Шойгу, вероятно, была взята из другого видео, сделанного в теплое время года, ведь на земле четко видна зеленая трава.

«Недовольными остаются и родственники мобилизованных, которые не перестают сообщать о замерзающих, голодающих, плохо укомплектованных мужьях и отцах на фронте. Бахмут, который за последние несколько месяцев стал самой горячей точкой на фронте, агрессор никак не может взять, расходуя при этом уйму денег и ресурсов», — сообщают военные аналитики.

Они отмечают, что разговоры о возможном наступлении Москвы на Киев несостоятельны, так как наступать нечем.

«Спекуляции о возможном новом наступлении России на Киев вновь привлекли к себе внимание после визита Путина в Минск 19 декабря, но из-за нехватки танков, потерянных в огромных количествах за все время войны, деморализованная армия способна лишь удерживать свои оборонительные рубежи, а у белорусской армии недостаточно наступательных возможностей для этого», — заявляют специалисты в области военного дела.

Российская армия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре страны. «Пропаганда начала особенно акцентировать на этом внимание, восхваляя Путина и Суровикина за людоедские решения. Казалось бы, на этом можно было сыграть, выступая в ежегодных обращениях, однако Киев начал бить по стратегическим аэродромам России за сотни километров от границы, что стало прямым ответом за террор Кремля. Более того, именно непрекращающиеся удары по энергетике Украины окончательно убедили США передать Киеву MIM-104 «Patriot», невзирая на истерики РФ этого не делать. Более того, “настоятельные рекомендации” Запада не наносить удары по территории России и даже Крыму, вовсе пропали из повестки дня. Теперь даже российские “эксперты” прогнозируют передачу Украине беспилотников MQ-1C «Grey Eagle», крылатых ракет «Storm Shadow» и реактивных систем залпового огня «TRLG-230», что до решения Путина вести войну с энергетикой нашей страны было на уровне разговоров. К слову, некоторые из вышеперечисленных вооружений Украина уже могла получить», считают военные аналитики.