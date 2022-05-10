Путин выступил с речью, которой не верят лидеры западных стран

12:35 10 мая Киев, Украина

На Совете законодателей 27 апреля президент России заявил, что “Украину подтолкнули к войне с Россией”.

“Довели до столкновения, до прямого столкновения. Подтолкнули Украину и к прямому столкновению с Россией, с нашей страной” – высказался глава Кремля.

Но как тогда можно объяснить тот факт, что именно Россия первой нанесла удары по территории Украины и как объяснить то, что в 2014 году, был аннексирован Крым, а на протяжении нескольких лет на Донбасс беспрерывно шла помощь для противостояния Киеву.

Украинское правительство неоднократно подчеркивало, что намерено решать вопрос ОРДЛО дипломатическим путем, и не собирается нападать на РФ.

“Не секрет, что такие методы – убийство прямо на улице своих собственных журналистов, политических деятелей – применялись на Украине в последние годы достаточно часто. Теперь решили перенести эту практику на нашу территорию”. Видимо, в этом эпизоде, Путин решил упомянуть недавнее “покушение” на своего Владимира Соловьева.

Напомним в России и ранее совершались убийства журналистов:

Анна Политковская — российская журналистка, пресс-секретарь издания «Новая газета», общественная деятельница, правозащитница и писательница. Уделяла особое внимание конфликту в Чечне. 7 октября 2006 года была застрелена в лифте своего дома.

Анастасия Бабурова - с октября 2008 года — внештатный сотрудник «Новой газеты». Была смертельно ранена в голову 19 января 2009 года и скончалась на 26-м году жизни.

Игорь Домников - журналист «Новой газеты», редактор отдела спецпроектов газеты. 12 мая 2000 года стал жертвой покушения в центре Москвы, в результате которого скончался 16 июля 2000 года.

Наталья Эстемирова — российская правозащитница, журналистка, сотрудница представительства Правозащитного центра «Мемориал» в Грозном. Её убийство 15 июля 2009 года.

Путин упомянул также о демократии в своей стране, заявив: “Именно народ и только народ России является источником власти в нашей стране”.

Здесь, вероятно, он с удовольствием верит ЦИКам и государственным социологам, которые рисуют для своего диктатора удовлетворяющие его цифры.

Немаловажно и всем известное отношение Кремля к независимым источникам информации, которые заблокировали после начала полномасштабного наступления.

Кроме того, Путин пригрозил западным странам: “Наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас для этого есть все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем, мы их используем, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали, все решения у нас на этот счет приняты”.



«Если в первое время, после 24 февраля, Запад всерьез воспринимал такие угрозы и старался не провоцировать агрессора на применение тех самых “инструментов”, то сейчас, никто не обращает на это внимание. Тот образ Путина, который выстраивался ранее, перестал действовать», - пишут эксперты в области политологии.