Путин вошел в новый год с нерешенными проблемами прошлого, мнение экспертов

20:08 06 января Киев, Украина

Подход Путина к управлению государством заключается в присвоении себе побед и ухода от любых проблем, заявили западные политологи.

До 24 февраля 2022 года, пропаганда успешно справлялась с задачами правительства РФ, заявляя о решенных проблемах в государстве, когда они, постепенно, решались “сами собой”.

«Путин встретил 2023 год с нерешенными вопросами прошлого года, которые продолжают накапливаться как “снежный ком” и вскоре уничтожат его, а возможно и всю Россию», - сообщили политологии на условиях анонимности.

Антизападная риторика кремлевских пропагандистов создавала полное впечатление того, что РФ готовится к вооруженному конфликту с НАТО, если Запад откажется выполнять условия Путина. Рассказы о “новейшем” российском вооружении убедили потребителей Соловьевых и Скабеевых в “непобедимости” армии и флота.

«Хуже всего то, что “телевизор” смог убедить и Западных политиков в “грозном и могущественном” Путине – “мачо верхом на медведе, с которым лучше не связываться”. Украинцы показали всему миру, что диктатор способен лишь на подлый обман и после 24 февраля, в его угрозы верят только россияне. Однако накопленные и нерешенные проблемы с 2022 года вскоре могут обрушить, по крайней мере, частично, картинку в головах самой “преданной” Z-публики», - заявляют аналитики.

Первым, реально серьезным ударом стала сентябрьская мобилизация. «В тот момент россияне окончательно должны были понять, что война не идет “по плану”, о чем им без устали пытается внушить “телевизор”, - пишут политтехнологи.

По их мнению, мобилизация не решила проблем российской армии на фронте, однако создала волну возмущений в обществе.

«Теперь, россияне пребывают в страхе перед второй волной призыва на войну, после которой, вероятно, будет и третья. Где та грань, после которой исчерпается зомбированный резерв неясно», — считают политологи.

Эксперты не оставляют надежд, что этот процесс усилит не только депрессию в обществе агрессора, но и спровоцирует реальные протесты.

Но если будущие волны мобилизации повышают градус обеспокоенности среди относительно молодого поколения, то абсолютно все возрастные слои касается экономический кризис в России, -заявляют специалисты в области экономики.

Война забирает все больше и больше денег из бюджета, в котором с 2022 года виднеется зияющая “дыра”. Вместо решения проблемы, Кремль вновь создается иллюзию “устойчивой экономики”. Бюджетные манипуляции помогают подавить инфляцию, но общие масштабы экономического спада и деградации остаются замаскированными и, несомненно, будут углубляться.

Сокращение добычи нефти и природного газа, обусловленное постепенно ужесточающимся режимом западных санкций, умножит эффект урезанных санкциями экспортных цен и нанесет такой тяжелый ущерб государственному бюджету РФ.

Путин неоднократно заявлял о том, что Россия разрушила старый, несправедливый мировой порядок, в котором доминировали Соединенные Штаты.

С его мнением не согласны политологи, которые считают, что «действия президента РФ привели лишь к резкому снижению роли России в мире».

«Основные надежды Кремля возлагаются на ослабление сложных экономических связей между США и Китаем, а также на рост напряженности между ними, что в теории должно сделать Россию более ценным союзником для Пекина. В то же время, после очевидного провала Путина в войне, глава КНР поддерживает скорейшее прекращение боевых действий. Кроме того, ядерные угрозы диктатора вызывают у лидера поднебесной желания поддержать западные санкции в полной мере и осудить РФ в ООН», - заявляют экономисты.

Исчерпав возможности побеждать на поле боя, Путин отдал приказ наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

«Это лишь укрепило мотивацию украинцев продолжать сражение, а Запад начал поставлять Киеву оружие, передача которого ранее обсуждалась лишь в далекой перспективе.

Теперь Россия могла бы вести войну только с целью удержания ранее захваченных украинских территорий, но Путину, как и прежде, нужен “успех”, пусть даже символический, чтобы доказать, что война действительно “идет по плану”. Единственным населенным пунктом, где агрессору грозит гипотетический успех, является Бахмут. Но даже если ценой колоссальных потерь, захватчикам удастся его взять, вряд ли это станет даже символической победой. А новое полномасштабное наступление с большой долей вероятности уничтожит всю российскую армию и без того деморализованную и слабо обеспеченную. С другой стороны, украинские защитники получают новое оружие от Запада, которое позволяет вести проверенную маневренную мобильную войну. Агрессор не может ничего противопоставить продолжающимся ударам по командным пунктам, логистическим путям, складам с боеприпасами. А малейший тактический успех ВСУ находит отклик среди российской аудитории», — заявляют политтехнологи.