Путин вошел в новый год с нерешенными проблемами прошлого, мнение экспертов

Подход Путина к управлению государством заключается в присвоении себе побед и ухода от любых проблем, заявили западные политологи.
«Хуже всего то, что “телевизор” смог убедить и Западных политиков в “грозном и могущественном” Путине – “мачо верхом на медведе, с которым лучше не связываться”. Украинцы показали всему миру, что диктатор способен лишь на подлый обман и после 24 февраля, в его угрозы верят только россияне. Однако накопленные и нерешенные проблемы с 2022 года вскоре могут обрушить, по крайней мере, частично, картинку в головах самой “преданной” Z-публики», - заявляют аналитики.
«Теперь, россияне пребывают в страхе перед второй волной призыва на войну, после которой, вероятно, будет и третья. Где та грань, после которой исчерпается зомбированный резерв неясно», — считают политологи.
Эксперты не оставляют надежд, что этот процесс усилит не только депрессию в обществе агрессора, но и спровоцирует реальные протесты.
Война забирает все больше и больше денег из бюджета, в котором с 2022 года виднеется зияющая “дыра”. Вместо решения проблемы, Кремль вновь создается иллюзию “устойчивой экономики”. Бюджетные манипуляции помогают подавить инфляцию, но общие масштабы экономического спада и деградации остаются замаскированными и, несомненно, будут углубляться.
Путин неоднократно заявлял о том, что Россия разрушила старый, несправедливый мировой порядок, в котором доминировали Соединенные Штаты.
«Основные надежды Кремля возлагаются на ослабление сложных экономических связей между США и Китаем, а также на рост напряженности между ними, что в теории должно сделать Россию более ценным союзником для Пекина. В то же время, после очевидного провала Путина в войне, глава КНР поддерживает скорейшее прекращение боевых действий. Кроме того, ядерные угрозы диктатора вызывают у лидера поднебесной желания поддержать западные санкции в полной мере и осудить РФ в ООН», - заявляют экономисты.
«Это лишь укрепило мотивацию украинцев продолжать сражение, а Запад начал поставлять Киеву оружие, передача которого ранее обсуждалась лишь в далекой перспективе.
Теперь Россия могла бы вести войну только с целью удержания ранее захваченных украинских территорий, но Путину, как и прежде, нужен “успех”, пусть даже символический, чтобы доказать, что война действительно “идет по плану”. Единственным населенным пунктом, где агрессору грозит гипотетический успех, является Бахмут. Но даже если ценой колоссальных потерь, захватчикам удастся его взять, вряд ли это станет даже символической победой. А новое полномасштабное наступление с большой долей вероятности уничтожит всю российскую армию и без того деморализованную и слабо обеспеченную. С другой стороны, украинские защитники получают новое оружие от Запада, которое позволяет вести проверенную маневренную мобильную войну. Агрессор не может ничего противопоставить продолжающимся ударам по командным пунктам, логистическим путям, складам с боеприпасами. А малейший тактический успех ВСУ находит отклик среди российской аудитории», — заявляют политтехнологи.
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