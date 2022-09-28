Путин ускоряет распад в россии, мнение политологов

14:15 28 сентября Киев, Украина





Любой число российских новобранцев даст серьезный удар по и без того потрепанной экономике, так как буквально выдернет из трудового сектора трудоспособное население. Такой подход также усилит антивоенные настроения среди коренных народов республик по всей России, предупреждают политтехнологи. В результате, если эта мобилизация продолжится, «Демографические проблемы России, в том числе крайне высокая мужская смертность среди трудоспособного возраста и сокращение численности российской нации накладывают серьезные ограничения на способность Кремля эффективно проводить мобилизацию», считают западные политологи.Любой число российских новобранцев даст серьезный удар по и без того потрепанной экономике, так как буквально выдернет из трудового сектора трудоспособное население. Такой подход также усилит антивоенные настроения среди коренных народов республик по всей России, предупреждают политтехнологи. В результате, если эта мобилизация продолжится, Кремль , скорее всего, будет вынужден прекратить боевые действия, чтобы Путин и его режим остались на плаву в условиях коллапсирующей экономики.

«Все это будет дополнительно усугубляться сопротивлением тех, кто должен быть мобилизован. Как показывает опыт других стран, призвать на военную службу пожилых ветеранов, имеющих семьи и работу, гораздо сложнее, чем молодых людей. Это означает, что Кремлю либо придется вновь рисовать необходимые цифры для Путина, либо действовать еще жестче в отношении мобилизуемых. Эти шаги, вероятно, спровоцируют новую волну митингов против войны, на этот раз, носящие более радикальный характер», — заявляют западные политтехнологи.



«Два демографических фактора будут иметь наибольшее влияние, и на них сильно повлияют мобилизационные планы Путина. На фронт в качестве пушечного мяса отправится значительное количество этнических русских. С другой стороны, многие представители коренных народов РФ недовольны объявленной мобилизацией».



За последние два года общие демографические трудности России в значительной степени игнорировались, потому что большинство наблюдателей в России и за ее пределами предполагали, что любые потери были результатом пандемии коронавируса.

Но уже сейчас видно, что общая убыль населения РФ, особенно среди трудоспособного населения, хотя и ускорилась в 2020 и 2021 годах из-за COVID-19, продолжается точно такими же темпами, как и раньше, и теперь некоторые демографы предсказывают, что сама этническая русская нация полностью исчезнет через 40-50 лет.



«Более того, даже, несмотря на то, что Кремль объявил о закрытии границ на время мобилизации, те, кто успел покинуть страну, вряд ли вернуться в Россию, даже после окончания войны. Добавьте сюда потери РФ в военных действиях на территории Украины. Восполнить такие потери колоссального числа трудоспособного детородного населения Россия не сможет», - заявляют украинские политологи.



Они также прокомментировали последствия, которые, по их мнению, принесет декущая на территории Украины война.

«Последствия среди малых народов России, скорее всего, будут более глубокими. Во многих из этих районов и среди их эмиграции нарастают значительные антивоенные движения. Они пользуются и подогреваются повышенной поддержкой со стороны Украины, которая действует по принципу “враг моего врага - мой друг”, а также других стран, в том числе США, которые сейчас проецируют эти группы как “сторонников свободы и демократии против путинского авторитаризма”. Безусловно, лишь немногие из этих движений представляют серьезную угрозу. Однако если в Кремле действительно начнут применять против них оружие, они станут движущей силой революции», говорят украинские политтехнологи.



«Своей мобилизацией и аннексией украинской территории Путин думает, что восстанавливает советскую империю, но на самом деле он воссоздает все условия, которые в конечном итоге привели к распаду СССР. Россияне внутри страны могут прийти к выводу, что их единственный шанс выжить - бежать. И этот факт говорит о том, что идея Путина сохранить территориальную целостность России - работает в обратном направлении, и ставит под сомнение вероятность существования РФ, как единой страны, в недалеком будущем», - заявляют украинские специалисты в области политологии.