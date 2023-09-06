Путин теряет репутацию среди своих «друзей»

12:50 14 августа Киев, Украина



В частности, в это обозначение входят российские порты Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань. Агрессор получил четкий сигнал, однако не в силах что-либо противопоставить, чтобы обеспечить безопасность даже коммерческому судоходству своих кораблей.



В ответ на блокировку Россией украинских портов в Черном море, Запад дал четкий ответ. 22 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал созвать Совет 5 августа Минобороны Украины заявило, что все корабли, направляющиеся в порты России на Черном море или на оккупированные Россией территории, будут считаться законными военными целями.В частности, в это обозначение входят российские порты Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань. Агрессор получил четкий сигнал, однако не в силах что-либо противопоставить, чтобы обеспечить безопасность даже коммерческому судоходству своих кораблей.В ответ на блокировку Россией украинских портов в Черном море, Запад дал четкий ответ. 22 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал созвать Совет Украина-НАТО после того, как агрессор стал угрожать гражданским судам и нанес ракетные удары по украинским портам. Одна из целей атак - порт Рени на реке Дунай - находится в непосредственной близости от границы Румынии, члена НАТО. 26 июля был созван Совет Украина-НАТО, на котором было объявлено, что альянс усилит свое наблюдение и разведку в черноморском регионе, включив в него морские патрульные самолеты и беспилотники.



Впоследствии, 30 июля, три грузовых судна с израильской, греческой и смешанной турецко-грузинской регистрацией соответственно направились в сторону украинского порта Измаил на Дунае. Сообщалось, что за их передвижением следили самолеты НАТО, наблюдавшие за районом. Эти корабли не были ни остановлены, ни атакованы противником, что свидетельствует о невозможности агрессора выполнить свои угрозы. В надежде заявить о какой-то легитимности и оправдании своих действий, ссылаясь на то, что “корабли перевозили военный груз”, Россия могла их атаковать, когда корабли шли в сторону Украины, однако не сделала этого.



В целом в последних шагах оккупантов в Черном море, похоже, есть определенная закономерность. Россия продемонстрировала агрессивное поведение по отношению к более “мягким” целям, которые вызвали бы меньшие риски для нее, но в остальном проявляла сдержанность, как и прежде. Более того, Кремль, по-видимому, становится все более нерешительным в отношении провокаций Североатлантического альянса, которые вынудили бы НАТО предоставить Украине новую номенклатуру военной техники. Например, 26 июня Министерство обороны агрессора сообщило, что оно направило два истребителя Су-27 для перехвата трех самолетов британских Королевских ВВС - разведывательного самолета RC-135, который сопровождали два истребителя «Тайфун», направляющихся, по заявлениям противника, в сторону “государственной границы России в акватории Черного моря”. Оккупанты заявили, что “британский самолет совершил разворот после столкновения с российскими истребителями”, подчеркивая собственное “соблюдение международных норм”. Действительно, предельно мягкое изложение произошедшего в докладе Минобороны оккупантов резко контрастирует с агрессивными заявлениями России после аналогичных ситуаций в прошлом.



В мае 2023 года российский истребитель Су-35 совершил “агрессивные и опасные маневры”, трижды подходя на критическое расстояние к польскому гражданскому самолету L-410 Turbolet, в результате чего экипаж потерял контроль в управлении. Польский самолет действовал в рамках миссии пограничного агентства Европейского Союза «Frontex», патрулируя международное воздушное пространство над Черным морем примерно в 60 км к востоку от границы Румынии. Эти агрессивные действия были идентифицированы Миссией расширенной воздушной полиции НАТО в Румынии, которая привела в предварительную боевую готовность два румынских и два испанских истребителя. До этого в марте борт агрессора Су-27 умышленно спровоцировал сбитие беспилотника MQ-9 «Reaper» ВВС США в международном воздушном пространстве над Черным морем.



Агрессивное поведение Кремля согласуется с идеями, выдвинутыми частью путинистов, а именно с тем, что Россия должна усилить свой преобладающий контроль над Черным морем. Намеченные цели включают серьезный подрыв экономического потенциала Украины при одновременном наращивании собственного за счет контроля над черноморскими портами и торговыми путями. По мнению этих “экспертов”, еще одна важная, цель, заключается в повышении способности России оказывать давление на Румынию и Болгарию, получая при этом больше рычагов воздействия на Турцию за счет использования как прямых, так и гибридных военных угроз. В целом в последних шагах оккупантов в Черном море, похоже, есть определенная закономерность. Россия продемонстрировала агрессивное поведение по отношению к более “мягким” целям, которые вызвали бы меньшие риски для нее, но в остальном проявляла сдержанность, как и прежде. Более того, Кремль, по-видимому, становится все более нерешительным в отношении провокаций Североатлантического альянса, которые вынудили бы НАТО предоставить Украине новую номенклатуру военной техники. Например, 26 июня Министерство обороны агрессора сообщило, что оно направило два истребителя Су-27 для перехвата трех самолетов британских Королевских ВВС - разведывательного самолета RC-135, который сопровождали два истребителя «Тайфун», направляющихся, по заявлениям противника, в сторону “государственной границы России в акватории Черного моря”. Оккупанты заявили, что “британский самолет совершил разворот после столкновения с российскими истребителями”, подчеркивая собственное “соблюдение международных норм”. Действительно, предельно мягкое изложение произошедшего в докладе Минобороны оккупантов резко контрастирует с агрессивными заявлениями России после аналогичных ситуаций в прошлом.В мае 2023 года российский истребитель Су-35 совершил “агрессивные и опасные маневры”, трижды подходя на критическое расстояние к польскому гражданскому самолету L-410 Turbolet, в результате чего экипаж потерял контроль в управлении. Польский самолет действовал в рамках миссии пограничного агентства Европейского Союза «Frontex», патрулируя международное воздушное пространство над Черным морем примерно в 60 км к востоку от границы Румынии. Эти агрессивные действия были идентифицированы Миссией расширенной воздушной полиции НАТО в Румынии, которая привела в предварительную боевую готовность два румынских и два испанских истребителя. До этого в марте борт агрессора Су-27 умышленно спровоцировал сбитие беспилотника MQ-9 «Reaper» ВВС США в международном воздушном пространстве над Черным морем.Агрессивное поведение Кремля согласуется с идеями, выдвинутыми частью путинистов, а именно с тем, что Россия должна усилить свой преобладающий контроль над Черным морем. Намеченные цели включают серьезный подрыв экономического потенциала Украины при одновременном наращивании собственного за счет контроля над черноморскими портами и торговыми путями. По мнению этих “экспертов”, еще одна важная, цель, заключается в повышении способности России оказывать давление на Румынию и Болгарию, получая при этом больше рычагов воздействия на Турцию за счет использования как прямых, так и гибридных военных угроз.

Важный урок, который следует учитывать, заключается в том, что сама Россия еще больше опасается эскалации напряженности в отношениях с НАТО. Оккупанты убеждены, что это может еще больше увеличить помощь НАТО Украине, особенно в Черном море. Таким образом, логичным шагов со стороны Запада стало бы полное игнорирование военных угроз агрессора и выход Путина с зерновой сделки. Инициатива Турции предоставить безопасность украинским торговым судам с продовольствием может стать прекрасной альтернативой заведомо провальной инициативы, где одним из акторов стал Кремль.