Путин стремится получить прямой контроль над Союзным государством России и Беларуси

Александр Лукашенко явно мешает Владимиру Путину заполучить власть, Путин не скрывает, что мечтает о «собирании земель» и всяких других абсолютно неадекватных вещах.

В настоящее время, действия Путина в Беларуси похожи на его вмешательства в Украину в 2014 году, и это очень беспокоит: начиная от внедрения и финансирования пропагандистов и силовых структур к расшатыванию экономики Беларуси через кредиты и приватизации.

Также, ситуация о якобы подготовке покушения на Лукашенко только усугубила отношения между Москвой и Минском. Участие в этом ФСБ РФ - вовсе не случайность.

Беларусь не собирается входить в состав других государств, «даже братской России» - об этом заявил Лукашенко в парламенте Беларуси перед депутатами VI и VII созывов.

Путин пытается влиять на страны (Беларусь не единая его цель) используя при этом, российских пропагандистов, которые контролируют белорусские СМИ и его постепенное проникновение в Беларусь реально набирает значительных темпов.

Это классическая игра Путина за диктаторскими правилам, а его воздействие, направленное на использование силовых структур для жесткого подавления празднования Дня независимости Беларуси, является свежим примером деструктивного влияния РФ, целью которого - заставить молчать народ Беларуси в пользу империи Путина.

И да, для Путина Лукашенко как «кость в горле», пока Лукашенко при власти, прямого аншлюса Беларуси с Россией не будет. И если Путину удастся посадить на «трон» в Минске свою «марионетку», то ситуация может ускориться и тогда Беларусь, безусловно, быстрее будет терять свою независимость. Естественно, для Украины такое развитие событий, как аншлюс станет проблемой, поскольку военная угроза появится и со стороны северных границ.