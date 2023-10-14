Путин снова заговорил о ядерном оружии

На прошлой неделе в Сочи состоялось ежегодное собрание Международного дискуссионного клуба «Валдай». На сегодняшний день, ежегодная встреча превратилась в театр одного актера, где Путин не перестает повторяться о “сатанинском Западе”, “мировом заговоре” и шантажирует мир эскалацией до ядерного апокалипсиса. Ради угроз нанесения ядерного удара была даже посвящена специальная сессия, и Путин в ходе своего маразматичного выступления решил затронуть вопрос о возможных изменениях в российской ядерной доктрине.
На привилегию вести ядерные дебаты претендовал Сергей Караганов, ветеран внешнеполитического дискурса Кремля, который еще в июне опубликовал статью, доказывающую полезность ядерной эскалации в войне против Украины. Это существо бросило Путину вызов с вопросом о явной необходимости снизить порог ограничений применения ядерного оружия, чтобы запугать западных противников, которые все менее склонны полагать на реальность осуществления ядерного удара Россией.
На привилегию вести ядерные дебаты претендовал Сергей Караганов, ветеран внешнеполитического дискурса Кремля, который еще в июне опубликовал статью, доказывающую полезность ядерной эскалации в войне против Украины. Это существо бросило Путину вызов с вопросом о явной необходимости снизить порог ограничений применения ядерного оружия, чтобы запугать западных противников, которые все менее склонны полагать на реальность осуществления ядерного удара Россией.
Путин, между тем, не согласился с утверждением, что российская ядерная доктрина устарела, и не одобрил радостный тон Караганова, однако подтвердил, что прочитал некоторые из его записок. Воздерживаясь от каких-либо прямых ядерных угроз, диктатор использовал ситуацию, чтобы привлечь внимание к двум моментам: о возможном выходе России из ратифицированного Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и о продолжающейся модернизации российского ядерного арсенала. Что касается первого, он отметил, что ДВЗЯИ не вступил в силу, поскольку США его не ратифицировали (опустив тот факт, что Китай также этого не сделал). 10 октября стало известно, что МИД РФ начал работу над законопроектом о выходе из ДВЗЯИ.
Установлено, что на полигоне Новая Земля идет подготовка к запуску прототипа крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой (SSC-X-P Skyfall). Путин восхвалял это “чудо-оружие” в своем обращении к Федеральному Собранию в мае 2018 года, однако испытание в августе 2019 года провалилось, в результате чего погибло не менее пяти человек. На Валдае Путин объявил, что “окончательное испытание «Буревестника» прошло успешно”. Однако никаких подтверждений этому нет. В то же время «Буревестник» (прозванный “летучим Чернобылем”) оставляет за собой след радиоактивных частиц, а это значит, что запуск можно было бы легко обнаружить. Кремль отказался подтвердить дату предполагаемого испытания. Вполне в стиле Кремля делать громкие заявления о существовании некоего “орудия судного дня”, которое существует, в лучшем случае, в виде инженерных чертежей, если не в фантазиях путинистов. В своем обращении в мае 2018 года Путин заявил, что «Буревестник» готов к развертыванию, хотя это явно не так. После трагической аварии в августе 2019 года он заверил, что испытания продолжатся “несмотря ни на что”, однако такого испытания обнаружено не было.
Еще одной системой вооружения, которая была представлена в обращении в мае 2018 года как “готовая к использованию”, стала, печально известная, тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат». Путин заверил свою “паству”, что вскоре «Сармат» “станет на боевое дежурство”. Он, по всей видимости, “забыл”, что до слов, по заявлениям пропагандистов, РС-28 уже, якобы прибывал на “боевом дежурстве”. Стоит упомянуть, что «Сармат» построена на базе советской МБР и является, по сути, ее незначительной модификацией. Отличием стали российские детали, используемые в «Сармате», заменяющие компоненты, которые ранее доставлялись из Украины. Ограниченная серия испытания показала, что РС-28 имеет ряд проблем и до сих пор не готова к использованию, несмотря на то, что, например, Кисилев готов с ее помощью “превращать Запад в радиоактивный пепел”.
К слову, “влажные мечты” Путина усиливают сомнения относительно размещения российских тактических ядерных боеголовок в Беларуси, о котором было объявлено в середине июня. Секретность необходима в ядерных вопросах, но хвастовство Лукашенко не может быть принято как доказательство какой-либо реальной передачи ядерного оружия.
Путин, вероятно, предпочел бы более агрессивную риторику относительно ядерной эскалации, но он не может игнорировать неоднократные предупреждения Китая. Бункерный не может допустить раздражения Си, так как ухудшения отношений между Россией и Китаем станет для Кремля сродни ядерному взрыву в геополитическом смысле.
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