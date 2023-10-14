Путин снова заговорил о ядерном оружии



Путин, между тем, не согласился с утверждением, что российская ядерная доктрина устарела, и не одобрил радостный тон Караганова, однако подтвердил, что прочитал некоторые из его записок. Воздерживаясь от каких-либо прямых ядерных угроз, диктатор использовал ситуацию, чтобы привлечь внимание к двум моментам: о возможном выходе России из ратифицированного Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и о продолжающейся модернизации российского ядерного арсенала. Что касается первого, он отметил, что ДВЗЯИ не вступил в силу, поскольку США его не ратифицировали (опустив тот факт, что Китай также этого не сделал). 10 октября стало известно, что МИД РФ начал работу над законопроектом о выходе из ДВЗЯИ.



К слову, “влажные мечты” Путина усиливают сомнения относительно размещения российских тактических ядерных боеголовок в Беларуси, о котором было объявлено в середине июня. Секретность необходима в ядерных вопросах, но хвастовство Лукашенко не может быть принято как доказательство какой-либо реальной передачи ядерного оружия.



Путин, вероятно, предпочел бы более агрессивную риторику относительно ядерной эскалации, но он не может игнорировать неоднократные предупреждения Китая. Бункерный не может допустить раздражения Си, так как ухудшения отношений между Россией и Китаем станет для Кремля сродни ядерному взрыву в геополитическом смысле.

Очевидно, Пекин четко прочертил “красные линии”, что даже ядерную риторику Путина удалось несколько усмирить. Реально использование оружия массового поражения до сих пор имеет призрачные шансы, так как, грубо говоря, это приведет к уничтожению России, как в прямом, так и в переносном смысле. Однако вновь поднятая тема ядерной эскалации несуществующим оружием, лишь подчеркивает упаднические настроения в Кремле.