Путин сменил риторику, чтобы всех “переиграть”

20:02 18 октября Киев, Украина

Стремительное наступление украинских войск заметно замедлилось, и Россия активно стремится продлить эту паузу. В связи с этим, риторика Путина сменилась с кровожадной и агрессивной, на чуть ли не дружелюбную, в кругу немногочисленных партнеров.

Недавно Путин посетил Казахстан, где выступил в несвойственной в последнее время ему манере, комментируя провал России на полях Генассамблеи ООН.

«Российские дипломаты пытались объяснить фиаско - 143 государства поддержали резолюцию (на два больше, чем поддержали резолюцию от 2 марта, осуждающую российскую агрессию) о признании режима в России террористическим - исключительно результатом закулисного “выкручивания рук” США и их союзниками. Однако у Путина было множество других причин для смягчения своей речи», - полагают аналитики в области политологии.

По их мнению, главная забота Путина состоит в том, чтобы избежать несвоевременного раздражения своего ключевого стратегического партнера Си Цзиньпина, который занят утверждением своего господства на 20-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая, который начался 16 октября. Российский президент знает, что его “дорогой друг” не одобряет продолжающуюся войну против Украины и является приверженцем скорейшего прекращения боевых действий, поэтому демонстрация сдержанности должна быть воспринята Пекином как адекватное поведение на данный момент. Поэтому Путин воздерживался от любого упоминания ядерных вариантов.

«Еще более поразительным является изменение тона Путина в вопросах энергетики, поскольку откровенный шантаж трансформировался в предложения возобновить экспорт газа в Европу, на фоне снижения цен. Взрывы на газопроводе «Северный поток-1» (совпавшие со взрывом на Крымском) встревожили Германию, Данию, Швецию и особенно Норвегию - крупного поставщика газа на европейский рынок, - но “добрая воля” Путина не нашла “покупателей”.

Он также выдвинул предложение о расширении маршрутов российского экспорта в Европу через Турцию, но даже президент Реджеп Тайип Эрдоган, который на протяжении многих лет лелеял мечту превратить Турцию в крупный газовый узел, остается равнодушным к предложениям Путина. Эрдоган слишком хорошо знает, что «Газпром» находится в столь тяжелом финансовом и технологическом положении, что проект прокладки еще одного подводного трубопровода был бы совершенно ему не по карману», - считают политологи.

«Путин планирует получить от Эрдогана не только расширение турецких каналов для обхода режима санкций Запада, но и с надеждой подорвать и расколоть единство западного альянса, - предполагают политтехнологи, - Массированные российские ракетные удары по украинским городам 10 октября побудили НАТО вновь увеличить военную поддержку Киева, включая средства многоуровневой противовоздушной обороны, и Кремль стремится ослабить эту поддержку. Чередуя жесткую и мягкую риторику, Путин пытается снизить у союзников по НАТО чувство безотлагательности в отношении военной помощи Украине и, таким образом, уменьшить пробелы в возможностях».

Военные аналитики отмечают, что РФ испытывает нехватку военной техники, что по их мнению, означает, что армию не могут обеспечить даже обмундированием, не говоря уже о пригодном к использованию оружии.

«Военная промышленность России совершенно не способна увеличить производство вооружений, поскольку многие затронутые санкциями цепочки поставок были повреждены и теперь не могут быть восстановлены. Кроме того, многие предприятия находятся в упадке из-за внезапной эмиграции ключевого руководства и специалистов по информационным технологиям», - считают экономисты.

Западные эксперты заявляют, что боевой дух мобилизованных продолжает падать, поскольку они прибывают в невыносимых условиях в учебных центрах, из-за чего продолжаются случаи гибели новобранцев на местах их “подготовки”. «Путин попытался успокоить панику, объявив, что волн мобилизации больше не будет, но в его слова, похоже, не уже не верят даже внутри России», — пишут они.