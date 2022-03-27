Путин считает, что «естественная чистка общества» укрепит Россию

23:02 27 марта Киев, Украина

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается уже месяц. Пока ВСУ уничтожает противника физически, международные санкции убивают агрессора экономически. Тем не менее провластные социологические центры утверждают, что народное одобрение Путина продолжает расти. Несмотря на это, он решил устроить “охоту на ведьм” внутри политических элит своей страны.

Вне зависимости от настроений населения внутри оккупационной элиты наблюдается значительный раскол. Чиновники и пропагандисты увольняются и уезжают за границу. Одним из первых страну-агрессора покинул замгендиректора «Аэрофлота» Андрей Панов. После протеста главного редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой, которая появилась в эфире с антивоенным плакатом, пропагандисты начали отказываться от работы на федеральных телеканалах.

В ответ на эти тенденции заместитель председателя правящей партии «Единая Россия» Султан Хамзаев предложил схему предотвращения возвращения в страну знаменитостей и олигархов, покинувших ее после начала войны.

Выступая 16 марта на совещании по социально-экономической поддержке регионов, Путин назвал тех, кто ориентирован на Запад и западные ценности, “национал-предателями”. По его словам, они представляют собой “пятую колонну”, на которую Запад может рассчитывать в “расчленении России”.

Президент выразил надежду, что “русский народ всегда сможет отличить настоящих патриотов от подонков и предателей”, а “естественная и необходимая чистка общества” укрепит страну.

С одной стороны, подобные заявления свидетельствуют о глубокой неуверенности в том, что элита безоговорочно поддержит его военную авантюру. С другой - многие склонны считать, что подобные заявления сигнализируют о начале нового витка репрессий, в том числе против приближенных к “царю”.

Помимо обычных арестов на антивоенных митингах, Кремль, похоже, готовится к еще более жесткой волне репрессий. По сообщениям нескольких независимых СМИ, в стране-агрессоре, артисты, выступающие против войны, будут внесены в “черный список”. Им запретят давать концерты и выступать на телевиденье.

Сайт так называемого «Комитета защиты национальных интересов», созданного в 2020 году и печально известного составлением списков “врагов и предателей”, опубликовал список, в который вошли более 600 россиян, покинувших страну с начала войны.

Еще одной мишенью репрессий могут стать люди, которые выступают за заключение компромиссного мирного договора с Украиной. После первых осторожных сообщений о ходе переговоров с Украиной в “экспертном сообществе” оккупантов телекомментаторов возникла мощная оппозиция идее заключения мирного соглашения. Те, кто поддерживает войну, уже окрестили переговорную делегацию “предателями армии и главнокомандующего”.

Помимо своих заявлений о “национал-предателях”, Путин озвучил практически все упомянутые ранее пропагандистские нарративы. Он повторил ложь о “программах биологической войны”, якобы проводимых Пентагоном в Украине; о приготовлениях Украины к нападению на подконтрольные агрессору части Донецкой и Луганской областей, а также на АР Крым, и совершению “геноцида, этнической чистки”. Президент РФ неоднократно заявлял, что его страна была “вынуждена” начать войну в Украине и что других средств самообороны не было. Российский публицист Сергей Пархоменко отметил, что в связи с этим, президент РФ начал оправдываться войной, что выдает его неуверенность.

Наряду с утверждениями о “необходимости” войны, пропаганда все чаще подчеркивает, что не столь важно, насколько война оправдана, главное - убедить население “поддержать агрессора во время войны”, потому что поражение на этом этапе противостояния неизбежно уничтожит страну.

В то же время на мировой информационной арене сохраняется нарратив о том, что цель России гораздо более глобальна, чем “самооборона”, и война направлена на разрушение существующего миропорядка.

Тем не менее даже провластные источники информации отмечают “значительный рост усталости населения”. Они отмечают, что хотя риски протестов прямо сейчас невелики, в будущем возможны и труднопрогнозируемы новые вспышки напряженности внутри ранее незатронутых социальных групп по вопросам местного значения. Между тем власти уже продемонстрировали, что у них нет другого механизма реагирования, кроме усиления репрессий и постоянной мобилизации населения под предлогом “новой угрозы”.