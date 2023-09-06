Путин расправился с пригожиным: мнение политологов

Стоит отметить, что война в Украине дорого обходилась Пригожину, однако не давала значительной прибыли. После того как по словам владельца ЧВК, группировке урезали обеспечение, а также запретили вербовать заключенных, дни вагнеровцев были сочтены. “Обнуление” ЧВК «Вагнер» стало вопросом времени, чему не могли не порадоваться все силовые ведомства России», — заявляют политологи.Чтобы не потерять возможность продолжить зарабатывать в Африке, он принял решение о выводе своих боевиков из Украины. Это событие также было связано с новым указом Минобороны о необходимости перевести все “добровольческие формирования” под контроль регулярной армии. Позже, Пригожин начнет свой “мятеж выходного дня”, который завершится ничем.«На протяжении многих лет Путин неоднократно доказывал, что он крайне обидчив и мстителен. Его враги и оппоненты были убиты и за меньшие “предательства”. То, что совершил Пригожин, не могло остаться без последствий. Именно поэтому, эксперты не верили о мирной договоренности между Путиным и Пригожиным, с неожиданным посредником в лице Лукашенко. Западные эксперты также полагали и прямо говорили, что владельцу ЧВК «Вагнер» осталось жить не долго, - заявляют политологи.Военные эксперты не исключают, что нахождение Пригожина на борту его частного самолета может оказаться ложью. Не исключено, что, таким образом, он решил уйти на “пенсию”, осознавая, что по-другому ему этого сделать не удастся. Но если он этого не сделает, то рано или поздно, путинское возмездие его непременно догонит.В пользу этой версии говорят несколько фактов. О логистике перемещений Пригожина знал только один из командиров ЧВК «Вагнер», который и планировал движение и, который в момент падения самолета находился на борту. У Пригожина было несколько реальных двойников, с паспортами на имя Евгений Пригожин. Также, сам вагнеровец имел множество поддельных документов на разные имена. После окончания мятежа и договоренностей с Путиным, он не улетел в Беларусь, о чем заявлялось публично, а стал регулярно переезжать из Москвы в Петербург, о чем свидетельствует история перелетов его частного самолета. Уже в тот момент, борт Пригожина мог быть уничтожен. В любом случае, в смерти наемника, в первую очередь, стали бы винить Кремль и лично Путина. Однако на деле, это ни на что не повлияло бы. Отсюда следует, что частые перелеты могли быть связаны с завершением дел в России, вывозе некоторого количества денег и прочего. С этой точки зрения, слова Пригожина о “более масштабном плане”, сказанные им после мятежа, звучат логично. К слову, и само восстание и его нелепое завершение, выглядит логично.Так или иначе, но официально – главарь ЧВК «Вагнер» мертв, вместе со всеми командирами, которые принимали участие в формировании группировки и являлись доверенными лицами Пригожина. Несмотря на то, что он может оказаться живым, в России он будет числить погибшим, а его останки похоронят на кладбище.