Путин расправился с пригожиным: мнение политологов

Вечером, 23 августа 2023 года был сбит частный самолет печально-известного головореза и хозяина ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Все находившиеся на борту погибли. «Очевидно, что приказ на ликвидацию Пригожина исходил непосредственно от Путина. В то же время, нельзя исключать версию с инсценировкой, ввиду многочисленных подставных личностей экс-повара Путина и его заявления до этого», — уверены политологи.
История Пригожина закончилась. Его самолет был сбит над Тверской областью, о чем вечером 23 августа сообщили российские новостные порталы.
«Событие хоть и резонансное, однако, неожиданным его назвать нельзя. Всего два месяца назад Пригожин совершил попытку восстания. Не дойдя до Москвы две сотни километров, он развернул колонны ЧВК «Вагнер», чем и подписал себе “смертный приговор”. Уже после окончания мятежа, главарь наемников заявил, что его демарш был частью более масштабного плана, “о котором вскоре все узнают”.
История Пригожина закончилась. Его самолет был сбит над Тверской областью, о чем вечером 23 августа сообщили российские новостные порталы.
«Событие хоть и резонансное, однако, неожиданным его назвать нельзя. Всего два месяца назад Пригожин совершил попытку восстания. Не дойдя до Москвы две сотни километров, он развернул колонны ЧВК «Вагнер», чем и подписал себе “смертный приговор”. Уже после окончания мятежа, главарь наемников заявил, что его демарш был частью более масштабного плана, “о котором вскоре все узнают”.
Стоит отметить, что война в Украине дорого обходилась Пригожину, однако не давала значительной прибыли. После того как по словам владельца ЧВК, группировке урезали обеспечение, а также запретили вербовать заключенных, дни вагнеровцев были сочтены. “Обнуление” ЧВК «Вагнер» стало вопросом времени, чему не могли не порадоваться все силовые ведомства России», — заявляют политологи.
Чтобы не потерять возможность продолжить зарабатывать в Африке, он принял решение о выводе своих боевиков из Украины. Это событие также было связано с новым указом Минобороны о необходимости перевести все “добровольческие формирования” под контроль регулярной армии. Позже, Пригожин начнет свой “мятеж выходного дня”, который завершится ничем.
«На протяжении многих лет Путин неоднократно доказывал, что он крайне обидчив и мстителен. Его враги и оппоненты были убиты и за меньшие “предательства”. То, что совершил Пригожин, не могло остаться без последствий. Именно поэтому, эксперты не верили о мирной договоренности между Путиным и Пригожиным, с неожиданным посредником в лице Лукашенко. Западные эксперты также полагали и прямо говорили, что владельцу ЧВК «Вагнер» осталось жить не долго, - заявляют политологи.
Военные эксперты не исключают, что нахождение Пригожина на борту его частного самолета может оказаться ложью. Не исключено, что, таким образом, он решил уйти на “пенсию”, осознавая, что по-другому ему этого сделать не удастся. Но если он этого не сделает, то рано или поздно, путинское возмездие его непременно догонит.
В пользу этой версии говорят несколько фактов. О логистике перемещений Пригожина знал только один из командиров ЧВК «Вагнер», который и планировал движение и, который в момент падения самолета находился на борту. У Пригожина было несколько реальных двойников, с паспортами на имя Евгений Пригожин. Также, сам вагнеровец имел множество поддельных документов на разные имена. После окончания мятежа и договоренностей с Путиным, он не улетел в Беларусь, о чем заявлялось публично, а стал регулярно переезжать из Москвы в Петербург, о чем свидетельствует история перелетов его частного самолета. Уже в тот момент, борт Пригожина мог быть уничтожен. В любом случае, в смерти наемника, в первую очередь, стали бы винить Кремль и лично Путина. Однако на деле, это ни на что не повлияло бы. Отсюда следует, что частые перелеты могли быть связаны с завершением дел в России, вывозе некоторого количества денег и прочего. С этой точки зрения, слова Пригожина о “более масштабном плане”, сказанные им после мятежа, звучат логично. К слову, и само восстание и его нелепое завершение, выглядит логично.
Так или иначе, но официально – главарь ЧВК «Вагнер» мертв, вместе со всеми командирами, которые принимали участие в формировании группировки и являлись доверенными лицами Пригожина. Несмотря на то, что он может оказаться живым, в России он будет числить погибшим, а его останки похоронят на кладбище.
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