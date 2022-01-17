Путин пытается вернуть постсоветские территории

21:44 02 Сентябрь Киев, Украина

Из распространенных источников независимой журналистской организации стало известно, что силами Дерипаска и Пригожина осуществляется планы Путина по возврату постсоветских территорий. Пусть формат присоединения изменился, однако суть остается прежней. Кремль жаждет власти.

Из мировых источников известно, что 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись очередные выборы президента. Как и было предсказано, победил действующий президент. Однако, со слов приближенных к КГБ Беларуси, стало известно, что выборы были сфальсифицированы Путиным в пользу Лукашенко.
Фото: Как Путин со товарищи пытается вернуть постсоветские территории
Для этого, втайне, был разработан план по внедрению специально обученных людей из ЧВК Вагнера, отобранных лично Евгением Пригожиным. По наработанному сценарию, задействованному ранее в Украине, Черногории, Грузии, Кремль заблаговременно отправил наемников на территорию Беларуси.
Стоит отметь, что план был несколько отформатирован. Так как среди белорусского народа уже давно ходили слухи о покровительстве Путиным Лукашенко, то в новостях, перед выборами по всей Беларуси показали, что КГБ захватили и рассекретили 33 наемника из ЧВК Вагнера. Позже, была обнародована информация о планах бойцов. Они должны были помешать победе Лукашенко.
Фото: Как Путин со товарищи пытается вернуть постсоветские территории
По данным СБУ, после обнародования репортажа, данные элементы были выпущены на свободу. По данным СМИ, эти люди были отправлены в Россию для дальнейшего суда над ними. Однако из спецслужб Украины известно, что наемники продолжали выполнять свою задачу на территории соседней страны, но уже скрывая свои лица под масками. Также к ним присоединилось еще 200 человек все из той же частной военной кампании.
Фото: Как Путин со товарищи пытается вернуть постсоветские территории
Избиение и издевательства над людьми вагнеровцы стали активно практиковать в Сирии и Ливии. Стоит отметить, что эти горе-наемники не так давно оставили умирать ливийцев, которых поддерживали. Теперь же, эти люди стараются спровоцировать мирных протестующих на агрессивные действия, переступающие за черту закона. После этого они смогут открыть огонь, а Лукашенко попросить помощи у Путин. Последний, в свою очередь, официально введет войска, которые он загодя подготовил и переправил за границу, и захватить страну.
 
Фото: Как Путин со товарищи пытается вернуть постсоветские территории
План уже наработан и действует. Профессиональные головорезы выполняют задачу Кремля с особой любовью. Однако народ, по-прежнему остается непоколебим и осознан. Складывается впечатление, что на этот раз Путина будет ждать такой же провал, как и в Черногории. Дерипаска и Пригожин получат выговор, а Лукашенко останется сам у разбитого корыта. Демократию рождает революция.