21:44 02 Сентябрь Киев, Украина

распространенных источников независимой журналистской организации стало известно, что силами Дерипаска и Пригожина осуществляется планы Путина по возврату постсоветских территорий. Пусть формат присоединения изменился, однако суть остается прежней. Кремль жаждет власти.



Из мировых источников известно, что 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись очередные выборы президента. Как и было предсказано, победил действующий президент. Однако, со слов приближенных к КГБ Беларуси, стало известно, что выборы были сфальсифицированы Путиным в пользу Изисточников независимой журналистской организации стало известно, что силами Дерипаска и Пригожина осуществляется планы Путина по возврату постсоветских территорий. Пусть формат присоединения изменился, однако сутьпрежней. Кремль жаждет власти.Из мировых источников известно, что 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись очередные выборы президента. Как и было предсказано, победил действующий президент. Однако, со словк КГБ Беларуси, стало известно, что выборы были сфальсифицированы Путиным в пользу Лукашенко

Для этого, втайне, был разработан план по внедрению специально обученных людей из ЧВК Вагнера, отобранных лично Евгением Пригожиным. По наработанному сценарию, задействованному ранее в Украине, Черногории, Грузии, Кремль заблаговременно отправил наемников на территорию Беларуси.

Стоит отметь, что план был несколько отформатирован. Так как среди белорусского народа уже давно ходили слухи о покровительстве Путиным Лукашенко, то в новостях, перед выборами по всей Беларуси показали, что КГБ захватили и рассекретили 33 наемника из ЧВК Вагнера. Позже, была обнародована информация о планах бойцов. Они должны были помешать победе Лукашенко.

По данным СБУ , после обнародования репортажа, данные элементы были выпущены на свободу. По данным СМИ, эти люди были отправлены в Россию для дальнейшего суда над ними. Однако из спецслужб Украины известно, что наемники продолжали выполнять свою задачу на территории соседней страны, но уже скрывая свои лица под масками. Также к ним присоединилось еще 200 человек все из той же частной военной кампании.

Избиение и издевательства над людьми вагнеровцы стали активно практиковать в Сирии и Ливии. Стоит отметить, что эти горе- наемники не так давно оставили умирать ливийцев, которых поддерживали. Теперь же, эти люди стараются спровоцировать мирных протестующих на агрессивные действия, переступающие за черту закона. После этого они смогут открыть огонь, а Лукашенко попросить помощи у Путин. Последний, в свою очередь, официально введет войска, которые он загодя подготовил и переправил за границу, и захватить страну.