Политолог прокомментировал возможное вторжение России в Украину

Политолог Роман Гончаренко убежден, что в ближайшее время масштабного вторжения России в Украину не будет. Причина нагнетания Кремлем обстановки в Донбассе кроется в другом, а именно в намеренье Путина манипулировать Западом.
На Западе все еще задаются вопросом – “с какой целью Путин стягивает войска к Украине?”. Видимо, такие вопросы возникают по инерции, так как сам президент РФ, выступая на вручении верительных грамот послам в среду, 1 декабря, начал говорить о “долгосрочных гарантиях” безопасности со стороны НАТО. То есть, его беспокоит расширение североатлантического альянса на Восток. Путин однажды говорил, что ему, якобы, давали гарантии того, что США не будет расширять границы НАТО ближе к России. На самом деле, таких обещаний никто не давал. Ему необходимы письменные обязательства альянса, что в случае нападения РФ на Украину и Грузию, западные военные не станут помогать этим странам.
На Западе все еще задаются вопросом – “с какой целью Путин стягивает войска к Украине?”. Видимо, такие вопросы возникают по инерции, так как сам президент РФ, выступая на вручении верительных грамот послам в среду, 1 декабря, начал говорить о “долгосрочных гарантиях” безопасности со стороны НАТО. То есть, его беспокоит расширение североатлантического альянса на Восток. Путин однажды говорил, что ему, якобы, давали гарантии того, что США не будет расширять границы НАТО ближе к России. На самом деле, таких обещаний никто не давал. Ему необходимы письменные обязательства альянса, что в случае нападения РФ на Украину и Грузию, западные военные не станут помогать этим странам.
В Кремле очень обеспокоены тем, что США усиливают военные возможности Украины. Америка продолжает поставлять Киеву противотанковые реактивные системы Javelin, Турция начала снабжать боевыми беспилотными летательными комплексами Bayraktar. Кроме того, Украина ведет диалог с Вашингтоном о предоставлении ей современного ПВО Patriot, используя который ракеты и самолеты России будут уже неэффективны. Более того, президент Украины Владимир Зеленский уже договорился о совместной постройке боевых кораблей с Турцией, Францией и Великобританией, а также утвердил создание морских баз на черноморском побережье.
Российское скопление войск на границе с Украиной, а также зимние учения должны оказать давление на Джозефа Байдена, чтобы он начал говорить с Путиным на равных. Такой подход в апреле 2021 года уже сработал, теперь глава Кремля желает повторить этот опыт. Неизвестно, “клюнет” ли Байден в этот раз на уловку Путина, однако российские пропагандисты в последнее время вовсю тиражируют будущую встречу как неизбежность. К тому же Сергей Лавров встречался с Энтони Блинкеным на саммите министров иностранных дел членов ОБСЕ 2 декабря, как раз для договора о будущей встрече.
Российское скопление войск на границе с Украиной, а также зимние учения должны оказать давление на Джозефа Байдена, чтобы он начал говорить с Путиным на равных. Такой подход в апреле 2021 года уже сработал, теперь глава Кремля желает повторить этот опыт. Неизвестно, “клюнет” ли Байден в этот раз на уловку Путина, однако российские пропагандисты в последнее время вовсю тиражируют будущую встречу как неизбежность. К тому же Сергей Лавров встречался с Энтони Блинкеным на саммите министров иностранных дел членов ОБСЕ 2 декабря, как раз для договора о будущей встрече.
Это и есть цель создания военного напряжения на востоке Украины. Нападет ли Путин в январе-феврале, как об этом писали СМИ, - вряд ли. Однако поставки российского вооружения на оккупированные Россией территории Донбасса – вполне вероятны. Не исключены и провокации, и усиления военных действий со стороны боевиков, но масштабное нападение, скорее всего, не произойдет, по крайней мере, пока не запущен «Северный поток-2». Эскалация поставит окончательный “крест” на проекте. Поэтому Украине не следует раздувать панику вокруг новых выпадов Кремля, а лучше пригласить высокопоставленных западных партнеров в Киев, чтобы еще больше разозлить Путина.
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