Политолог прокомментировал возможное вторжение России в Украину

10:29 05 Декабрь Киев, Украина

Политолог Роман Гончаренко убежден , что в ближайшее время масштабного вторжения России в Украину не будет. Причина нагнетания Кремлем обстановки в Донбассе кроется в другом, а именно в намеренье Путина манипулировать Западом.



На Западе все еще задаются вопросом – “ с какой целью Путин стягивает войска к Украине?”. Видимо, такие вопросы возникают по инерции, так как сам президент РФ, выступая на вручении верительных грамот послам в среду, 1 декабря, начал говорить о “ долгосрочных гарантиях ” безопасности со стороны НАТО. То есть, его беспокоит расширение североатлантического альянса на Восток. Путин однажды говорил, что ему, якобы, давали гарантии того, что США не будет расширять границы НАТО ближе к России. На самом деле, таких обещаний никто не давал. Ему необходимы письменные обязательства альянса, что в случае нападения РФ на Украину и Грузию, западные военные не станут помогать этим странам. , что в ближайшее время масштабного вторжения России в Украину не будет. Причина нагнетанияобстановки в Донбассе кроется в другом, а именно в намеренье Путина манипулировать Западом.На Западезадаются вопросомс какой целью Путин стягивает войска к Украине?”. Видимо, такие вопросы возникают по инерции, так как сам президент РФ, выступая на вручении верительных грамот послам в среду, 1 декабря, начал говорить одолгосрочных гарантияхбезопасности со стороны НАТО. То есть, его беспокоит расширение североатлантического альянса на Восток. Путин однажды говорил,ему, якобы, давали гарантии того,США не будет расширять границы НАТО ближе к России. На самом деле, таких обещаний никто не давал. Ему необходимы письменные обязательства альянса, что в случае нападения РФ на Украину и Грузию, западные военные не станут помогать этим странам.

боевыми беспилотными летательными комплексами Bayraktar. Кроме того, ведет диалог с Вашингтоном о предоставлении ей современного ПВО Patriot, используя который ракеты и самолеты России будут уже неэффективны. Более того, президент Украины Владимир Зеленский уже договорился о совместной постройке боевых кораблей с Турцией, Францией и Великобританией, а также утвердил создание морских баз на черноморском побережье.



Российское скопление войск на границе с Украиной, а также зимние учения должны оказать давление на Джозефа Байдена, чтобы он начал говорить с Путиным на равных. Такой подход в апреле 2021 года уже сработал, теперь глава Кремля желает повторить этот опыт. Неизвестно , “ клюнет ” ли Байден в этот раз на уловку Путина, однако российские пропагандисты в последнее время вовсю тиражируют будущую встречу как неизбежность. К тому же Сергей Лавров встречался с Энтони Блинкеным на саммите министров иностранных дел членов ОБСЕ 2 декабря, как раз для договора о будущей встрече. В Кремле очень обеспокоены тем, что США усиливают военные возможности Украины. Америка продолжает поставлять Киеву противотанковые реактивные системы Javelin, Турция начала снабжатьBayraktar. Кроме того, Украина диалог с Вашингтоном о предоставлении ей современного ПВО Patriot, используя который ракеты иРоссии будут уже неэффективны. Более того, президент Украины Владимир Зеленский уже договорился о совместной постройке боевых кораблей с Турцией, Францией и Великобританией, а также утвердил создание морских баз на черноморском побережье.Российское скопление войск на границе с Украиной, а также зимние учения должны оказать давление на Джозефа Байдена, чтобы он начал говорить с Путиным на равных. Такой подход в апреле 2021 года уже сработал, теперь глава Кремля желает повторить этот опыт. Неизвестноклюнетли Байден в этот раз на уловку Путина, однако российские пропагандисты в последнее время вовсю тиражируют будущую встречу как неизбежность. К тому же Сергей Лавров встречался с Энтони Блинкеным на саммите министров иностранных дел членов ОБСЕ 2 декабря, как раз для договора о будущей встрече.