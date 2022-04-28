18:34 26 ноября Киев, Украина

В 2016 году отношения между Россией и Турцией вновь обрели дружественный характер после ухудшения их из-за сбитого бомбардировщика российских ВВС турецкими истребителями. Теперь же эти две страны оказались по разные стороны баррикад в Армяно-Азербайджанском конфликте.



По данным французской разведке, благодаря слаженной работе российских диверсионных сил, в сентябре 2020 года, был спровоцирован конфликт за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном. Турция поддержала сторону Азербайджана, в то время как по договору о совместной обороне, Россия поддержала Армению.





Теперь же, после прекращения огня, победы Азербайджана и передачи Арменией ряда территорий, Турция получает прямое сухопутное соединение со своим союзником. Этот коридор будет представлять собой соединение между Азербайджаном и Нахичеванью, Нахичеванью и Турцией, а так же проходить через южную территорию Армении шириной в 5 километров. Однако Россия, по условию трехстороннего соглашения, направляет своих миротворцев для предоставления безопасности передвижения через новый путь. Таким образом усиливается присутствие Кремля на Кавказе и у границ с Турцией. В свою очередь Являясь страной агрессором и поддерживая лишь военные методы в решении внешнеполитических вопросов, Путин продолжает терять единомышленников и союзников. Так происходит в Беларуси, Киргизстане, так произошло и с Турцией. Более того, противостояние между двух вековых врагов Армении и Азербайджана может привести к открытой войне между Россией и Турцией сообщает BBC.Теперь же, после прекращения огня, победы Азербайджана и передачи Арменией ряда территорий, Турция получает прямое сухопутное соединение со своим союзником. Этот коридор будет представлять собой соединение между Азербайджаном и Нахичеванью, Нахичеванью и Турцией, а так же проходить через южную территорию Армении шириной в 5 километров. Однако Россия, по условию трехстороннего соглашения, направляет своих миротворцев для предоставления безопасности передвижения через новый путь. Таким образом усиливается присутствие Кремля на Кавказе и у границ с Турцией. В свою очередь Эрдоган , президент Турции, не успевший направить своих миротворцев для, якобы той же цели, договорился с Ильхамом Алиевым на размещение военных офицеров в наблюдательный корпус по соблюдению трехстороннего договора, расположенный на территории Азербайджана но вне Нагорного Карабаха.

Делая вывод, опираясь на исторические события, можно понять, что присутствие военных со стороны России с одной стороны и Турции с другой, имеющие каждый свои интересы в сфере влияния на Кавказе не приведут к дальнейшему процветающему союзу. Наоборот. На протяжении последующих 5-ти лет присутствия “миротворцев”, будут неоднократно фиксироваться провокации по разжиганию новой войны, на этот раз, возможно, при участии более двух сторон. Том де Ваал, эксперт по Южному Кавказу и автор книги о карабахском конфликте “Черный сад”, подчеркивает, что в противостоянии между двумя кавказскими странами одержали победу Россия и Турция. К тому же, он убежден, что одной из будущих причин для начала новой войны станет любимый триггер Кремля “ущемления этнических меньшинств на территории соседнего государства”. Только на этот раз буду, якобы замечены турки которые бьют армян в Карабахе. По Крымскому сценарию можно понять, что российские пропагандисты запросто справляются с чушью и посложнее.

Вот так выглядит союз с Россией. Сегодня ты экономический партнер с безвизовым режимом и совместной военной компанией, завтра враг, который мешает распространению влияния “русского мира”.