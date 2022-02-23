Путин признал псевдореспублики: Совбез СФ поддержал президента

21:16 22 Февраль Киев, Украина

На срочном заседании Совета безопасности РФ члены совета “выразили поддержку” Владимиру Путину в признании Российской Федерацией независимости самопровозглашенных республик с аббревиатурой «ЛНР» и «ДНР». Сразу после окончания заседания, появился ролик с “обращением к народу” главы Кремля и подписание “документов о независимости” непризнанных республик совместно с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

В своем выступлении после окончания заседания Совета безопасности России, Путин в очередной раз продемонстрировал свое умение исказить историю, чтобы перекроить карту мира до тех пор, пока границы его государства не достигнуть справедливости в путинской интерпретации. Если следовать его логике, то Германия может предъявить свою “справедливость” Польше на территорию Померании, Венгрия пересмотреть условия Трианонского договора. И как выбрать год, согласно которому необходимо перекроить карту мира: 1240-й для Монголии, 1812 для Франции, 1917 для России? Именно поэтому претензии на территории и ориентация на историю опасны для сегодняшнего мирового устройства и Путин несет прямую угрозу всей архитектуре безопасности Европы.

В то же время, подписанный Владимиром Путиным приказ о “предоставлении независимости” созданных им республик на оккупированной территории Украины уже успели признать лояльные или зависимые от России страны и такие же республики, ранее завоеванные Кремлем, со статусом “частично признанные”: Южая Осетия, Сирия, хуситы в Йемене, Чеченская республика, Никарагуа, Венесуэла, Куба.

Безусловно, это решение повлечет за собой изменение архитектуры безопасности в Европе, поэтому в некотором смысле сегодняшние действия Кремля запустили новый виток в истории, который можно было наблюдать в прямом эфире.

Действия России, в первую очередь, говорят о том, что она нарушает «Минские договоренности», тем самым их ликвидирует. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и советник Российской Федерации Владислав Сурков ранее говорили о том, что договор, подписанный в Минске, является “крючком” для Украины, с которого “мы не должны позволить ей слезть”. После речи Путина, этот “крючок” был ликвидирован.

В то же время, согласно подписанному “договору о признании” псевдореспублик, значится, что “независимость распространяется на всю территорию Донецкой и Луганской области”. Это значит, что Кремль объявил о “суверенитете” не только оккупированных частей Донбасса, но и всей площади двух областей Украины. Отсюда возникает два сценария развития событий. Первый – “абхазский”, когда Путин вводит войска на захваченную ранее территорию и “консервирует” конфликт. Второй – вводит войска и намеревается захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей, признанную в соответствии с Конституцией Украины.

Вероятно, что в ближайшем времени, Кремль будет готовить очередную провокацию, которая должна оправдать наступление по завоеванию подконтрольной Киеву части Донбасса. И если раньше был риск того, что при подобной операции пострадает мирное население, то сейчас, по крайней мере, часть его вывезли в Ростовскую область по приказу террористов Пушилина и Пасечника.

Очевидно, что при таких условиях, ключевым будет являться реакция Запада, который все эти месяцы шел по пути умиротворения Путина в рамках дипломатического урегулирования, что, в итоге, показало Кремлю слабость Запада и позволило расширить рамки дозволенного. Сейчас должны быть введены санкции, и их жесткость во многом определит дальнейшие действия Путина.