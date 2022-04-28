Путин поддерживает Лукашенко, а у Молдовы еще есть шанс

19:18 27 ноября Киев, Украина

Как стало известно, президент России поддержал Александра Лукашенко. Неожиданная помощь подкрепилась щедрым подарком со стороны Кремля. Майя Санду еще имеет шансы избежать участи Беларуси и не покориться Москве.

После того как Лукашенко “выиграл” выборы и вызвал тем самым недовольство народа, с которым не смог справиться, он запрашивал поддержку у Путина . Очень долгое время президент Беларуси старался воздерживаться от политики интеграции с Россией, за что расстроил своего хозяина.

После многочисленных телефонных переговоров, визитов парламентариев с обеих сторон, Путин наконец позволил своему провинившемуся усатому другу прилететь в Москву для обсуждения его проблемы. По данным пресс-служб, они дали сдержанные и скорые комментарии на публике и скрыли от посторонних глаз в кабинете.

Как сообщает Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, суть их разговора была направлена на урегулирования протестов в Беларуси. После 4-х часового разговора тет-а-тет Путин выделил Лукашенко 1.5 млрд долларов для реструктуризации кредита выделенного ранее Беларуси и для укрепления положения Лукашенко в стране как президента.

Однако как заверяет политолог Валерий Карбалевич, эти деньги не смогут сильно помочь диктатору в его намереньях укрепиться в стане как президент. Кремль не то, чтобы не поддерживает методы Лукашенко, а хочет несколько скомбинировать их. Путин подтолкнул “президента” к проведению конституционной реформы и провести досрочные выборы в президенты, чтобы дать иллюзию перемен для народа Беларуси.

Такой трюк может сработать, ведь люди достаточно долго сражаются за свою свободу и любые изменения в сторону демократии могут ослабить их натиск. Однако усач противится перевыборам. В любом случае Путин и Лукашенко сходятся в одном: народ нельзя демократизировать и давать им больше прав. Поэтому любая реформа со стороны “новоизбранного” президента будет лишь иллюзией перемен.

С подобной ситуацией может столкнуться и Молдова. Бывший президент Игорь Додон был ярым приверженцем Путина. Как сообщает BBC, после избрания его на пост президента он в первый же день полетел в Москву и заверил Владимира Владимировича, что сделает все, чтобы в ближайшее время прийти к сильному союзу с Россией. Однако он не нашел поддержке в парламенте Молдовы и его даже несколько раз устраняли от исполнения обязанностей президента.

Теперь победила Майя Санду, первая женщина президент Молдовы и проевропейский кандидат. В своем интервью с BBC она сказала, что настроена на дальнейшую интеграцию с ЕС, и повышения уровня жизни для своего народа. Однако большинство сельских граждан в Молдове поверили пропаганде и черному пиару направленных против Санды, где четко говорилось, что она нацелена на уничтожение гражданских ценностей. В стране большой слой населения поддерживает Россию и верит Путину, поэтому в эту, пусть и абсурдную, на первый взгляд, клевету, поверило очень много граждан Молдовы. Теперь Путину ничего не мешает призвать в помощь специалистов по разжиганию гражданских конфликтов и поднять протесты в стране.

В том же интервью Майя Санду призвала своих сограждан слушать, что говорит она и идти к светлому демократическому будущему без коррупции и нищеты. Сможет ли новый президент убедить народ, не одно десятилетие подвергавшийся пропаганде России и СССР, в благочестивости своих намерений не известно. Одна то, что Путин будет предпринимать попытки изменить ход событий, направленный на интеграцию Молдовы в ЕС, это факт.