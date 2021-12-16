Путин не заинтересован в снижении уровня бедности в России

12:53 05 Август Киев, Украина

Говоря о вопросе бедности в России на своем ежегодном выступлении в Государственной Думе Владимир Путин лишь констатировал факт: «19 млн россиян за чертой бедности. Это очень много». Ладно бы такое говорил какой-нибудь кандидат в президенты в качестве аргумента против действующего главы, но как стыдно и ущербно это звучит из уст человека, почти 20 лет правящего страной.

При таком результате управления главе государства следовало бы уйти в отставку. Но вместо этого объявляются новые цели и видны приготовления к тому, чтобы, как это завуалированно называется, обеспечить преемственность власти в 2024 г., когда при такой системе управления нищих вряд ли будет заметно меньше. (Назовем вещи своими именами: жить меньше чем на 10 451 руб. в месяц – это нищета, нечто бесконечно далекое от всех собравшихся в Гостином дворе послушать послание президента Федеральному собранию; всех чиновников, что выполняют его указы о повышении уровня жизни; всех силовиков, что уничтожают бизнес, который один только и создает реальное благосостояние.)

Политологи говорят, что из-за ухудшения отношения россиян к власти и лично президенту Путин решил обратиться к внутренней повестке. Проявить заботу о менее состоятельных и более уязвимых. Правда, закончилось выступление на мажорной ноте – рассказом о ракетах и угрозой американцам и «подхрюкивающим» им «сателлитам» (а ведь, как отмечал Штирлиц, запоминается конец разговора). Но вопрос остается: а что делалось 19 лет, если в 2019 г. в стране «очень много» – 19 млн – нищих?

И почему кто-то думает, что теперь-то мы станем жить лучше? Что изменилось? Пришел другой руководитель? Поменялись чиновники? Исчезли бюрократы? Силовики перестали зарабатывать на крышевании и обирании бизнеса, на бизнес-разборках? Госкапитализм сменился конкурентной рыночной экономикой? Предприниматели получили свободу и достоинство? Стал бурно развиваться малый и средний бизнес, давая рабочие места и заработок в том числе малоимущим? Близкие к власти бизнесмены перестали богатеть на госзаказах? Учителя вдруг осознали, что детей нельзя унижать, и стали интересно учить как традиционным предметам, так и востребованным в быстро меняющемся мире навыкам?