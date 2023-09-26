Путин и Ким встретились на российском космодроме

22:01 24 сентября Киев, Украина





Естественно, что основное внимание общественности было сконцентрировано на поставках оружия из КНДР в Россию. Именно с этой целью и был приглашен Ким. Однако существенная часть переговоров осталась за закрытыми дверьми. Путин ушел первым, вернувшись в свою резиденцию в Сочи для встречи с Лукашенко. Ким посетил авиастроительный завод в Комсомольске-на-Амуре и ознакомился со стратегическими бомбардировщиками в аэропорту Кневичи. Так и все же: “Шойгу, Герасимов, где … боеприпасы?”. 13 сентября два бронепоезда встретились на космодроме на Дальнем Востоке России. Больше похоже на начало “нафталинового” анекдота, но на самом деле это точное описание встречи на прошлой неделе между двумя диктаторами Путина и Ким Чен Ына или в простонародье – Пыни и Ыни. КНДР давно является антиподом развития, процветания, современных технологий и свободы. Россия давно стремится к контролю населения как в Северной Корее. И вот теперь, по всей видимости, Путин готов поставить страну в один ряд с изгоем среди изгоев.Естественно, что основное внимание общественности было сконцентрировано на поставках оружия из КНДР в Россию. Именно с этой целью и был приглашен Ким. Однако существенная часть переговоров осталась за закрытыми дверьми. Путин ушел первым, вернувшись в свою резиденцию в Сочи для встречи с Лукашенко. Ким посетил авиастроительный завод в Комсомольске-на-Амуре и ознакомился со стратегическими бомбардировщиками в аэропорту Кневичи. Так и все же: “Шойгу, Герасимов, где … боеприпасы?”.

Россия продолжает проигрывать артиллерийские дуэли украинским защитникам, а Шойгу и Герасимов, похоже, не могут закупить достаточное количество снарядов, чтобы обеспечить паритет. Старые советские запасы исчерпаны, а нынешние темпы производства недостаточны. Северная Корея может предоставить большое количество боеприпасов. Хотя большая часть этих снарядов имеет более низкий класс и качество, они все же могут дать возможность агрессору устранить нехватку таковых. Украинская артиллерия, поддерживаемая Западом, обладает объединенным преимуществом большей дальности и более высокой точности и получит решающее преимущество с появлением американских систем ATACMS. Российские боевые корабли и средства ПВО в Крыму все чаще поражаются крылатыми ракетами воздушного базирования «Storm Shadow» и «Scalp», поставляемыми Великобританией и Францией соответственно.

Кремль отрицает, что с Северной Кореей была заключена какая-либо сделка по военному или космическому сотрудничеству. Такое соглашение могло бы привести к дополнительным санкциям в отношении обеих стран. Один из способов обойти эти санкции может быть найден в направлении части запрещенного экспорта и импорта через Беларусь. Лукашенко, впрочем, недавно выразил готовность способствовать такому сотрудничеству, как он выразился, “на троих”. А Ким проявил явный интерес к российским ракетным технологиям.



Обеспокоенность Запада по поводу истинных масштабов улучшения отношений между Россией и Северной Кореей в Кремле воспринимается пренебрежительно. Голос, к которому прислушивается Путин, идет из Пекина, который, в свою очередь, может быть обеспокоен бряцаньем оружия КНДР и дальнейшим ходом боевых действий в Украине. Китай не хочет, чтобы Россия потерпела поражение от возглавляемой США западной коалиции, поддерживающей Украину. Однако он также не желает предоставлять столь необходимую помощь своему сырьевому придатку. Загадочное исчезновение министра обороны Ли Шанфу, посетившего Россию в августе 2023 года, может отражать эту неоднозначность. Путин должен поехать в Пекин в середине октября на саммит «Один поясь, один путь», но этот поклон председателю Китая Си Цзиньпину вряд ли уменьшит растущие трудности в их отношениях.

Прогрессирующая экономическая стагнация Китая представляет собой незнакомый вызов его руководству и искажает его политическое предпочтение поддержанию стабильности. Это тревожные новости для России. Единственный выход Кремль из рецессии - это увеличение доходов от нефти и газа. Кремль недавно заключил сделку с Саудовской Аравией о дальнейшем сокращении добычи нефти. Однако рост цен на энергоносители повредит усилиям Пекина по стимулированию экономического роста. Указания бункерного о переводе сделок с Китаем с доллара на юань усилили давление на рубль. Стремясь обуздать безудержную инфляцию, Эльвира Набиуллина, глава российского Центрального банка, подняла процентную ставку до ошеломляющих 13%.

Эти экономические проблемы подорвали усилия пропагандистов по празднованию недавнего Восточного экономического форума во Владивостоке. Целью этого мероприятия было привлечь больше инвестиций для депрессивного и обезлюдевшего Дальнего Востока России. Однако участники форума были осведомлены о резком увеличении оттока капитала из России, в результате чего источником инвестиций остается только государственный бюджет. Путин подозревает, что старая бизнес-элита, возмущена его войной, которая обесценила их состояние. Таким образом, он попытался воспитать новую группу лояльных предпринимателей, распределяя активы, оставленные теми западными корпорациями, которые покинули страну, чтобы избежать серьезного репутационного ущерба.



Эта перестановка элиты сопровождалась ужесточением государственного контроля и расширением репрессивных действий. Режим Путина все больше приобретает черты, схожие с диктатурой Северной Кореи. Ким, вероятно, чувствовал себя вполне как дома, инспектируя российские военные базы вместе с Шойгу и его штабом, едва отличимыми от окружения богато украшенных северокорейских маршалов. Важная разница между режимами Путина и Кима заключается в том, что Северная Корея десятилетиями строилась и поддерживалась с целью ведения войны – чего она не делала вот уже 70 лет. В России картина прямо противоположная. Коррумпированный по своей сути режим в стране был создан для распила природных богатств и удержания населения пассивным и потребительским. В настоящее время страна пытается превратиться в военную машину. Длительная война против Украины - это авантюра, совершенно несовместимая с природой спекулятивного режима Путина, которая, вероятно, приведет к еще большему количеству российских неудач и просчетов на поле боя.