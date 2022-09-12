Путин готов полностью уничтожить российскую армию

15:59 12 сентября Киев, Украина

Украинское контрнаступление на юге едва началось, однако уже дало понять – Россия больше не может продолжать позиционную войну с использованием артиллерии. Единственным здравым военным решением для оккупантов было бы отступление, ради сохранения жизней бойцов, однако политические амбиции Путина не дадут этого сделать.

Долгожданная для всех украинцев новость о переходе ВСУ в контрнаступление вызвала такой ажиотаж, что подавляющее большинство как с украинской, так и с российской стороны, ожидали возвращение Херсона в течение считаных часов. При этом все забыли, что Генеральный штаб Министерства обороны Украины и главнокомандующий Валерий Залужный, в частности, неоднократно заявляли, что для них наиболее приоритетной является человеческая жизнь. Поэтому украинские военные продолжают наносить точечные удары в тыл противника и медленно, но уверенно продвигаются вперед.

«Но пропагандисты Кремля уже успели сделать на этом акцент и преподнести действия украинцев, как “неудавшееся контрнаступлении” из-за незнакомой для них тактики ВСУ. Тут же они перешли от информационной защиты в нападение и сообщили, что “провал украинского контрнаступления на Херсон открывает возможность для российской армии атаковать Николаев и Одессу”. По всей видимости, те, кто это писал, являются наиболее зомбированными пропагандой особями и видят мира в очках с напылением триколора. Ведь даже в Кремле, по всей видимости, осознали, что военные не смогут победить украинцев на поле боя», - пишут украинские военные эксперты.

Гонор пропагандистов давал понять – Россия готова к военному противостоянию с блоком НАТО под действием масштабных санкций, на протяжении долгих лет, не ощущая пагубных последствий.

«Однако начав вторжение 24 февраля, Путин сам показал правду о России и российской армии – советская техника, советская тактика, советское мышление. Единственным новым стала коррупция и ее масштабы. Демонстрация реальных возможностей агрессора свела “на нет” страхи Запада перед возможным противостоянием с Кремлем на поле боя

Поэтому единственной инициативой, которую еще может контролировать Путин, остается энергетический шантаж ЕС. В то же время ЕС, пока что, не собирается идти на уступки. Наоборот, западные правители объявили, что установят предел цен на российские углеводороды в начале 2023 года и активно ищут более надежных поставщиков газа. Но российский диктатор упорно продолжает шантажировать Запад, уже открыто угрожая “дегазефикацией” ЕС через своего пресс-секретаря Пескова», - пишут специалисты в области военного дела.

В то же время политологи заявляют, что «Путин специально в упор не замечает проблем на фронте, как все предыдущие 20 лет не замечал проблем у себя в стране. Он строит из себя “великого геополитика”, точно так же как пропаганда выстроила “вторую армию мира”. То есть, война для него является, как будто, внутренним делом, таким же, как и внутренняя политика в стране. А такие дела он всегда предоставлял своим подчиненным, в данном случае военным. Хозяин Кремля лишь давал указания, которые необходимо было выполнять, либо как происходило в большинстве случаев, предоставлять “папочки” о выполненных заданиях. То, что происходило на самом деле, его не волновало».

«Внутри России следствием являлась коррупция, наличие которой проверяли такие же коррупционеры и Путин делал выводы о положении дел в стране, опираясь на информацию в “папочках” у себя на столе. Однако на войне, какие бы сказки ему ни рассказывали генералы (последним примером является отчет главы Росгвартии Золотова, где он заявил, что украинское население поддерживает российскую армию), такая система не работает. То есть, он верит в свою пропаганду, которую лично для него создают его же подчиненные. Отсюда и берутся его уверенность в собственной армии и продиктованные политикой приказы вроде наступления на Николаев и Одессу, при условии, что ВСУ продолжают контрнаступление, не сбавляя темпы.

Путин готов уничтожить в силу своих амбиций российскую армию до основания, так и не поняв в какой момент она кончилась, и каким образом это произошло. Это явный пример того, что чекист не может, а главное, не должен управлять, стоять во главе какого-либо государства», - резюмируют украинские политологи.