Путин дестабилизирует ситуацию в Беларуси: заброшен еще один отряд боевиков

В обращении к народу и правительству, сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что ему стало известно об еще одном отряде российских боевиков, которые с определенными целями были заброшены в страну. Таким образом, Кремль не прекращает своих попыток дестабилизировать ситуацию в Беларуси.

При этом он сделал акцент на том, что задержанные ранее под Минском россияне были направлены специально в Беларусь, и у них была команда "ждать".

Также Лукашенко призвал российскую сторону "прекратить врать" о ситуации с задержанными россиянами.

"Это очень опасный и сильный сигнал и все это вранье про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию, эти люди дали показания и были направлены специально в Беларусь, команда была ждать", - заявил он.

По словам президента, на дестабилизацию ситуации в Беларуси брошены миллиардные ресурсы.

Также Лукашенко заявил, что на Беларуси решили отработать новые технологии "цветных революций", но "не выйдет". И подчеркнул, что если будут попытки дестабилизировать обстановку в Беларуси, то "до Владивостока будет тяжело".

В связи с этим глава государства отметил, что Беларусь исчерпала лимит революций еще в прошлом веке.

Он заявил, что не допустит передела собственности в стране.

Напомним, власти Беларуси сообщили о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. По последним данным, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Белорусские силовики утверждали, что в целом в страну переброшено 200 боевиков.

В России настаивают, что задержанные находились в Беларуси транзитом и требуют их освободить.