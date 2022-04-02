 Путин будет отрезан от западного мира

Последние событья в России и с ее участием заставляют задуматься, а не стоит ли такую страну признавать как партнера и впускать в цивилизованный мир. Вмешательство в выборы других стран, убийство политических оппонентов, вторжения и захват территории чужих территорий.
Россия никогда не была страной, которая стремилась бы к общему демократическому миру. Скорее это страна, которая хотела навязать всему земному шару свой, тоталитарный “русский мир”.
В последние два десятилетия Путин продолжает накручивать обороты агрессии по отношению к странам не согласным с его методами правления и выходящие из под его сферы влияния. Так произошло с Украиной, Грузией, Сирией.
В последние два десятилетия Путин продолжает накручивать обороты агрессии по отношению к странам не согласным с его методами правления и выходящие из под его сферы влияния. Так произошло с Украиной, Грузией, Сирией.
Как и следовало ожидать, Европа и США предприняли методы по нейтрализации российской агрессии. Ввод санкций за аннексию Крыма и вторжение на восток Украины ударили по экономике России. Однако это не остановило Путина и он продолжил.
Покушение на Скрипалей, отравление лидера группы Pussy Riot, отравление оппозиционера Алексея Навального, возбуждение липового уголовного дела на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
В Европе приняли решение о урегулировании отношений с Путиным посредством строительства “Северного потока-2”. Такое решение было обусловлено тем, что Путин будет задобрен и прекратит мировую агрессию, однако это не подействовало.
Путин продолжил завоевывать мир. Хакерские атаки, выводящие из строя метрополитены, сервера банков, подсчет голосов в предвыборной кампании Хилари Клинтон. Русские хакеры совершили атаку даже на Германию, канцлер которой первая, кто хотел наладить отношения с Путиным.
Таким образом Путин подписал для своей страны экономический приговор. На данный момент Германия планирует прекратить строительство “Северного потока-2”. Если такое решение поддержат остальные члены парламента Германии это станет жесточайшим ударом по экономике России.
Таким образом Путин подписал для своей страны экономический приговор. На данный момент Германия планирует прекратить строительство “Северного потока-2”. Если такое решение поддержат остальные члены парламента Германии это станет жесточайшим ударом по экономике России.
В Москве хотели увидеть рвение Германии на дальнейшее сотрудничество. Путин думал, что в Европе такие же циничные и жестокие правители, скрывающие свою истинную личину под маской демократии но нет.
Западные страны не будут терпеть у себя под боком Путина, который в любой момент может напасть на страну союзника и оторвать часть ее территории. Они не могут принять того, что в XXI веке считается нормальным убить человека лишь за то, что он не доволен действие властей. Европа не принимает того факта, что ЧВК покрываются страной и используются для диверсий против с других стран и уж тем более стран-союзников.
Западные страны не будут терпеть у себя под боком Путина, который в любой момент может напасть на страну союзника и оторвать часть ее территории. Они не могут принять того, что в XXI веке считается нормальным убить человека лишь за то, что он не доволен действие властей. Европа не принимает того факта, что ЧВК покрываются страной и используются для диверсий против с других стран и уж тем более стран-союзников.
Действия Путина не останутся незамеченными. Он заигрался и будет отрезан от западного мира. Без главных импортеров ему ничего не останется как стараться сотрудничать с Азией. Но Китай, по словам России главный союзник, лишь использует ресурсы страны и ответит так же, как Москва поступает с другими странами.
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