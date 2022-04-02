 Путин будет отрезан от западного мира

16:00 08 ноября Киев, Украина

Последние событья в России и с ее участием заставляют задуматься, а не стоит ли такую страну признавать как партнера и впускать в цивилизованный мир. Вмешательство в выборы других стран, убийство политических оппонентов, вторжения и захват территории чужих территорий.



В последние два десятилетия Россия никогда не была страной, которая стремилась бы к общему демократическому миру. Скорее это страна, которая хотела навязать всему земному шару свой, тоталитарный “русский мир”.В последние два десятилетия Путин продолжает накручивать обороты агрессии по отношению к странам не согласным с его методами правления и выходящие из под его сферы влияния. Так произошло с Украиной, Грузией, Сирией.

Как и следовало ожидать, Европа и США предприняли методы по нейтрализации российской агрессии. Ввод санкций за аннексию Крыма и вторжение на восток Украины ударили по экономике России. Однако это не остановило Путина и он продолжил.



Покушение на Скрипалей, отравление лидера группы Pussy Riot, отравление оппозиционера Алексея Навального, возбуждение липового уголовного дела на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.



В Европе приняли решение о урегулировании отношений с Путиным посредством строительства “Северного потока-2”. Такое решение было обусловлено тем, что Путин будет задобрен и прекратит мировую агрессию, однако это не подействовало.

Путин продолжил завоевывать мир. Хакерские атаки, выводящие из строя метрополитены, сервера банков, подсчет голосов в предвыборной кампании Хилари Клинтон. Русские хакеры совершили атаку даже на Германию, канцлер которой первая, кто хотел наладить отношения с Путиным.



Таким образом Путин подписал для своей страны экономический приговор. На данный момент Германия планирует прекратить строительство “Северного потока-2”. Если такое решение поддержат остальные члены парламента Германии это станет жесточайшим ударом по экономике России.

В Москве хотели увидеть рвение Германии на дальнейшее сотрудничество. Путин думал, что в Европе такие же циничные и жестокие правители, скрывающие свою истинную личину под маской демократии но нет.

Западные страны не будут терпеть у себя под боком Путина, который в любой момент может напасть на страну союзника и оторвать часть ее территории. Они не могут принять того, что в XXI веке считается нормальным убить человека лишь за то, что он не доволен действие властей. Европа не принимает того факта, что ЧВК покрываются страной и используются для диверсий против с других стран и уж тем более стран-союзников.

Действия Путина не останутся незамеченными. Он заигрался и будет отрезан от западного мира. Без главных импортеров ему ничего не останется как стараться сотрудничать с Азией. Но Китай, по словам России главный союзник, лишь использует ресурсы страны и ответит так же, как Москва поступает с другими странами.