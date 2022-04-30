Путин будет до конца бороться за власть в России

19:19 28 июля Киев, Украина

Цикл расследований штаба ФБК (Фонд по борьбе с коррупцией) показывает, что Владимир Путин готов задействовать весь админресурс, чтобы остаться при власти. Вся власть в стране, по сути, принадлежит ему одному. И если у истоков президентства Путина народ верил в него, как в единственно верного лидера и спасителя, то сейчас действующего президента поддерживает, либо подверженное жесткой пропаганде население, либо заинтересованные в этом чиновники и силовики.

Отравление Алексея Навального ожидаемо. Даже в штабе ФБК говорили о том, что рано или поздно покушение на его жизнь должно было случиться. Однако он выжил, вернулся в Россию и был арестован, судим и приговорен к реальному сроку. Все доказательства, да и само дело не выдерживало ни малейшей критики, однако, как известно, российские суды не отличаются честностью.

В расследованиях Навального «Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить» и « Я позвонил своему убийце. Он признался», оппозиционер показывает как много было задействовано людей, чтобы следить за ним и отравить. Все они являются госслужащими. Соответственно, их деятельность оплачивается из бюджета страны, который пополняется из налогов, оплачиваемых рядовыми гражданами.





Именно страх, что народ поверит в расследования оппонента Путина, заставляет Все это делалось для того, чтобы заставить замолчать человека, который начал рассказывать правду о преступной группе у “руля” России. Отличительной чертой Навального является предоставление конкретных доказательств в подтверждение своих слов.Именно страх, что народ поверит в расследования оппонента Путина, заставляет Кремль идти на отчаянные действия. Ситуация в России напоминает ситуацию в Белоруссии, где без помощи подконтрольной государству ЦИК, действующий президент уже не может оставаться легитимным.





Несмотря на разговоры пропагандистов Кремля и на речи самого Путина о бесстрашии России перед остальным миром, президент РФ все же испытывает страх. Боязнь собственного народа, который выходит на демонстрации, протесты, митинги, подталкивает его использовать силовиков для запугивания людей, устранения политических оппонентов.





Нынешний режим в России держится на страхе народа и бесконечном обмане кремлевских властей. Пример судьбы Навального показательный и должен послужить для других желающих подвергнуть обоснованной критике Владимира Путина. Но методы, которые использует президент РФ, чтобы “успокоить” народ, подтверждают, что он и сам его боится.