19:30 31 января Киев, Украина

11 января Минобороны России в очередной раз изменило командный состав в армии. Это происходит не в первый раз за 2022 год. «Путин использует советскую практику стравливания военных друг с другом во избежание дворцового переворота», — заявили западные аналитики, пожелавшие остаться неизвестными.

В 2022 году несколько раз менялся командующий группировкой войск РФ, командующие сухопутными, воздушно-десантными войсками, начальники Восточного, Южного, Западного, Центрального военных округов. Все эти шахматные перестановки демонстрируют, что Кремль олицетворяет недоверие к собственным военным генералам и, следовательно, пытается переложить ответственность за катастрофические решения в Украине непосредственно на них.

Между тем, этот командный хаос также демонстрирует, насколько последнее поколение советских офицеров оказалось неподготовленным к современной войне. Будучи в основном молодыми лейтенантами и капитанами, эти чиновники решили остаться на военной службе в 90-е годы и страдали от временного отсутствия жалованья, низкого уровня жизни и участвовали в кровопролитных чеченских войнах, когда их коллеги начинали новую карьеру.

Их образование в основном ограничивается опытом войны в Афганистане и помимо пятидневной войны против Грузии в 2008 году, их тактический опыт ограничивается асимметричными кампаниями в Чечне, Украине (2014–2015 годы) и Сирии. Таким образом, их способность “пережить” более двух десятилетий правления Путина означает, что они отдают приоритет полной личной политической лояльности, идеологической обработке, а не развитию реальных профессиональных качеств военных.

Тем не менее, Кремль продолжает сомневаться в политической лояльности своих военных генералов. Вот почему генерал-полковник Виктор Горемыкин стал начальником Главного военного военно-политического управления Российской армии и заместителем министра обороны. В 2009–2022 годах Горемыкин был начальником Главного управления кадров Вооруженных сил России и, согласно его официальной биографии, скорее всего, входил в состав военной контрразведки, подчинявшейся ФСБ РФ.

Вообще говоря, постоянный страх перед государственным переворотом и постоянное предотвращение этой угрозы являются ключевыми элементами политической культуры советско-российского авторитаризма. Исторические дела генерала Лавра Корнилова и Льва Троцкого, сталинские чистки в советском военном руководстве, опасения Сталина и Хрущева в отношении маршала Георгия Жукова и даже опасения Ельцина перед политическими амбициями генерал-лейтенанта Александра Лебедя и генерал-лейтенанта Льва Рохлина в 90-х годах - все это способствовало к развитию определенного отношения в Кремле. Сейчас Путин пытается встроить своих военных генералов в рабочую командную иерархию, которая направлена на спасение российского руководства от полного разгрома и не порождает ни героического генерала с политическими амбициями, ни лидера “политической партии украденной победы”.

Даже провозглашенная “военная реформа” с запланированным выводом Московского и Ленинградского военных округов из состава Западного военного округа вместе с преобразованием бригад обратно в дивизии означает, что многие нынешние полковники вскоре могут стать генералами. Таким образом, Кремль спровоцировал бюрократическую и военную конкуренцию среди этих полковников, надеясь избежать поражения и пытаясь балансировать с нынешним поколением генералов.