Путин боится отступления своей армии, считают эксперты

07:03 26 ноября Киев, Украина

Освобождение Херсона от российской оккупации стало серьезным психологическим ударом для Путина. По словам Алексея Арестовича, это заставляет диктатора опасаться за свою жизнь.

«Деоккупация Херсона, единственного областного центра, который удалось захватить оккупантам, вызвала шок и отчаяние у сторонников войны в Кремле, в том числе у подавляющей части пропагандистов, как федерального уровня, так и рядовых военкоров», - заявляют украинские эксперты.

Ситуацию в стране и внутренние ощущения ее лидера Владимира Путина прокомментировал советник Офиса президента Украины.

“Путин очень боится, потому что в России нет прощения царям, которые проигрывают войны” - говорит Алексей Арестович, советник главы администрации президента Украины - “Сейчас он борется за свою жизнь. Если он проиграет войну, по крайней мере, в сознании россиян, это означает конец. Конец ему как политической фигуре. И, возможно, в физическом смысле”.

После поражения в Харьковской области, отступление из Херсона привело к новой волне возмущения среди населения РФ. Чтобы отвлечь Z-патриотов от поражений на фронте, были произведены массовые ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

«В очередной раз, ВСУ опровергли российское утверждение “Россия здесь навсегда”. Но самое главное, областной центр Херсонской области Кремль официально обнес своими границами, однако после его возврата под контроль Украине, никаких угроз, ранее объявленных, не было реализовано. Это дает основания полагать, что даже, если украинские защитники гипотетически перейдут реально признанные границы РФ, оккупанты не станут применять ядерное оружие», - пишут военные аналитики, рассматривая возможность переноса боевых действий на территорию РФ.

По их мнению, такое положение вещей напрочь отвергает опасения по поводу невозможности военного возврата Крыма. Дальнейшее наступление на Юге Украины позволит перекрыть пути снабжения российских войск находящихся на полуострове. По словам Арестовича, это “превратит Крым в остров”. В момент, когда ВСУ деоккупируют Мелитополь, РСЗО и БПЛА смогут доставать до Керченского моста и, в перспективе атаковать корабли Черноморского флота.

«Освобождение Херсона еще сильнее пошатнуло позиции Путина внутри России. Если он и его ближайшее окружение отчетливо понимают, что все озвученные ими “цели” войны всего на всего выдуманные оправдания для предвыборной кампании диктатора 2024 года, то россияне пребывают в недоумении – “почему Россия не отвечает ядерным ударом, ведь до этого обещала это сделать?”. По всей видимости, возвращение Крыма воплотит страхи Путина за свою жизнь в реальность», - считают политтехнологи.