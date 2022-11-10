Путин боится ехать на саммит G20, считают политологи

16:31 10 ноября Киев, Украина

Саммит G20 в Индонезии, запланированный на 15–16 ноября, безусловно, открывает привлекательные перспективы для Путина, в части возможности восстановить свое место среди самых влиятельных мировых лидеров. В тоже время, лидеры G7, Европейский Союз и все, кроме Китая, Индии, ЮАР, поддержали резолюцию в ООН, осуждающую аннексию украинских территорий. Поездка Путина, скорее всего, приведет к еще одному унижению.

Представители G20 видят, что Путин терпит неудачи в любом своем начинании, пишут аналитики. «В “грязную бомбу” никто не поверил. Обвинения в адрес Украины опровергли в МАГАТЭ, предварительно проведя проверку ядерных объектов страны, а Запад в очередной раз напомнил Путин о серьезных последствиях использования Россией любого вида оружия массового поражения.

Настоящим позором стала попытка Путина выйти из “зерновой сделки”. Он неоднократно делал грозные выпады в сторону Запада и Украины, обвиняя их в “нарушении договоренностей” и, наконец, использовал атаку на Черноморский флот, как причину отказа не препятствовать выходу украинских сухогрузов с зерном. Но Путина поставил на место президент Турции Реджеп Эрдоган, напомнив, что “любая попытка помешать конвоям будет равносильна нарушению защиты ООН”. В результате РФ вернулась в зерновую сделку», - пишут политологи.

«Еще одной неудачей стали попытки Путина укрепить свою роль на Южном Кавказе, безуспешно и бездейственно призывая Армению и Азербайджан договориться об урегулировании в Карабахе. Запад перехватил эту инициативу у России и теперь бункерный может лишь наблюдать за тем, как Армения и весь Южный Кавказ становятся новой для него “враждебной территорией”, - утверждают политологи.

Провальными назвали они отношения с Израилем, из-за торговли оружием с Ираном и возникшее призрение “дорогого друга” Си Цзиньпиня к продолжающейся войне. «Путин понимает, что на G20 лидер КНР вряд ли удостоит его внимания, либо аудиенция будет носить сугубо формальный характер, тогда как диалог Вашингтона и Пекина станет главным событием саммита. Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпиня публично унизит Путина, так как они, вероятно, кроме прочего, обсудят дальнейшую судьбу России и роль кремлевского диктатора за его спиной. Более того, напряженность между США и Китаем остается контролируемой. Очевидно, проблемы двух стран будут отодвинуты в сторону, на фоне недопущения вероятного ядерного конфликта», - пишут политологи.

Аналитики сообщают, что все страны мира уже ощутили на себе пагубные последствия войны, развязанной Кремлем. «Конечно, Путин еще может решиться принять участие в G20, но скорее всего, это станет для него очередным позором, ведь никто больше не стремится продвигать политику умиротворения, а значит, общаться с ним, ни у кого большого желания нет, — заявляют они.