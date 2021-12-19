Провалы российских шпионов в Европе неслучайны

08:06 12 Апрель Киев, Украина

За прошедший март иностранным спецслужбам удалось выявить сразу две российские шпионские ячейки в странах НАТО. В начале месяца ликвидировали шпионскую сеть в Болгарии, после – в Италии. Интересно то, что эти страны были наиболее лояльны к России в сравнении с другими странами ЕС, а активные раскрытия начались после смены власти в США.

Христо Грозев, журналист-расследователь из Belling Cat утверждает, что задержания шпионов в это время произошли неслучайно.

В Болгарии должны состояться парламентские выборы 4 апреля и президентские - в сентябре-октябре 2021 года. В ЕС было известно о коррупции в стране, которая осталась после распада СССР, что не могло не сказаться на отношении европейских коллег к нынешнему правительству. Задержание шпионов помогло вернуть расположение США и других стран НАТО к Болгарии.

В Италии, по словам Грозева, причина иная. Недавнее задержание шпиона в Австрии привело к тому, что НАТО перестало делиться секретной информацией с этой страной (Австрия не является членом Альянса, но активно сотрудничает с блоком). Разоблачив шпиона сейчас, Италия могла показать, что не является «мягкой» страной и настроена достаточно жестко по отношению к России и шпионским действиям с ее стороны. В Риме могли проанализировать, что случилось с Австрией и сделать все возможное, чтобы не последовать ее примеру.

Известно, также, что в 2018 году, когда страны ЕС высылали российских послов из-за случившегося в Солсбери (отравление семьи Скрипалей), Италия и Болгария не стали следовать этой тенденции. Если Рим выслал вполовину меньше российских дипломатов чем остальные члены ЕС, то в Софии посчитали, что высылать и вовсе никого не надо. Теперь же, со сменой власти в США, возможно, администрация Байдена потребовала более активных действий от этих двух стран.

Между тем провалы и раскрытие российских шпионов случаются достаточно часто. Ежегодно приходится слышать о нескольких случаях шпионской деятельности России. Как предполагают в Belling Cat, Москва может делать это целенаправленно. По словам Грозева, все документы, которые продавали задержанные российским спецслужбам, не содержали сверхважной информации: “Эту информацию Россия могла бы получить намного проще”. Расследователь также предполагает, что в Кремле об информации в документах и так уже знали.

Выходит, что Путин сам мог инициировать раскрытие шпионов в других странах. Таким образом, он показал бы странам ЕС и НАТО, что не стоит доверять своим союзникам, ведь передаваемые секреты с большой долей вероятности будут перехвачены их главным соперником. Такая схема еще один способ дестабилизировать западные страны. Более того, раскрытие шпионов не помешало бы риторике Путина против НАТО, а только поспособствовало бы ей. “Это вообще хорошо вписывается в парадигму "виктимизации" режима Путина – "видите, как нас во всем обвиняют", а намеком при этом говорится: "ну, мы все-таки должны при этом защищать себя, а шпионаж – это и форма защиты тоже". Поэтому я не вижу, как такие операции могут уменьшить такую активность России”, - выразил свое мнение Грозев.