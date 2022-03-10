Провалы российских разведчиков в 21 веке

05:34 12 июня Киев, Украина

С каждым годом секретные операции спецподразделений России становятся все известнее. История школы КГБ еще не знала столь провальный период, который наступил для российских шпионов в 10-х годах XXI века.

Если задача шпиона - не быть пойманным, то тогда российские спецслужбы очень плохо работают. Очевидно, что в ГРУ должны хвалить за провалы, чтобы агенты работали настолько плохо.

Низкий профессионализм такой «разведывательной» деятельности, по крайней мере, удивляет. Однако если учесть, что сотрудники спецподразделений работают, чтобы обогатить правящий режим Кремля, то разоблачения шпионов можно легко объяснить.

Халатность работы агентов выражается в несовершенной проработке плана операции, выборе исполнителей, а в зарубежных странах и вербовке неквалифицированных кадров, как, например, в Болгарии.

Россия до сих пор рассматривает Болгарию как страну-сателлит, которую она пытается использовать для подрыва остальных стран НАТО. И если рассматривать раскрытие российских шпионов с этой точки зрения, то можно увидеть пользу для Кремля. Ведь если шпионы были обнаружены, значит, они там были и вели свою деятельность, а значит, могли выяснить информацию, которой не должны были знать.

Тем не менее арест российских шпионов в Болгарии привел к тому, что были высланы российские дипломаты, а граждане Болгарии стали позором для всей страны и были обвинены в госизмене. Шпионская ячейка действовала несколько лет, и у контрразведки было достаточно времени, чтобы собрать доказательную базу. После успешной работы, сомнений в вине шпионов не возникает. Прокуроры показали видеозаписи во время пресс-конференции того, как руководитель сети обсуждал с агентами их действия и финансовое вознаграждение. Была даже запись того, как один из агентов фотографировал секретную информацию на своем компьютере.

Впрочем, как и следовало ожидать несмотря на явные доказательства против российских дипломатов и агентов, посольство РФ в Софии, как и Кремль, отрицали и продолжают отрицать любую причастность к шпионской деятельности.

Также поражает отношение разведки РФ к своим сотрудникам. Известно, что один из шпионов убежал, намереваясь добраться до посольства РФ. Однако в посольстве приняли решение не помогать своему подопечному.

Школа разведки РФ уже не та и выполненные ими задачи сегодня, с первого взгляда можно определить как непрофессиональные. Иначе как можно объяснить то, что многие из их преступлений разоблачили обычные “цифровые” журналисты?